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Spor

Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor: 0-0

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) (DHA) STAT: Darıca İlçe HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Hidayet Zeybek (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (x) - Kemal (x), Adem (x) (Dk

02 Eylül 2018 22:20

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) (DHA)

STAT: Darıca İlçe
HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Hidayet Zeybek (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (x) - Kemal (x), Adem (x) (Dk. 82 Aziz), Raşit (x) (Dk. 60 Görkem x), Bünyamin (x), Aytaç (x), Uğur (x), Abdullah (x), Eren (x), Tuncay (x), Coşkun (x) (Dk. 87 Ahmet)
TOKATSPOR: Akın (x) - Hasan (x), İsa (x), Azad (x), Berat (x) (Dk. 82 Enes), Barış (x), Noyan (x), Anıl (x), Bekir (x) (Dk. 80 Bilal), Berat (x), Recep (x) (Dk. 76 Erhan x)
SARI KARTLAR: Aytaç (Darıca Gençlerbirliği) - Anıl, Berat, Barış (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği sahasında Tokatspor ile golsüz berabere kaldı.

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