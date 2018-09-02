Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor: 0-0

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) (DHA)
STAT: Darıca İlçe
HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Hidayet Zeybek (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (x) - Kemal (x), Adem (x) (Dk. 82 Aziz), Raşit (x) (Dk. 60 Görkem x), Bünyamin (x), Aytaç (x), Uğur (x), Abdullah (x), Eren (x), Tuncay (x), Coşkun (x) (Dk. 87 Ahmet)
TOKATSPOR: Akın (x) - Hasan (x), İsa (x), Azad (x), Berat (x) (Dk. 82 Enes), Barış (x), Noyan (x), Anıl (x), Bekir (x) (Dk. 80 Bilal), Berat (x), Recep (x) (Dk. 76 Erhan x)
SARI KARTLAR: Aytaç (Darıca Gençlerbirliği) - Anıl, Berat, Barış (Tokatspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği sahasında Tokatspor ile golsüz berabere kaldı.
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