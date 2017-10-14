T24 LogoT24 Logo
Spor

Darıca Gençlerbirliği - Tire 1922 Spor: 3-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) STAT: 15 Temmuz Şehir DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Cafercan (xxx)(Dk

14 Ekim 2017 20:20

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

STAT: 15 Temmuz Şehir
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Cafercan (xxx)(Dk.82 Sinan), Aziz (xx)(Dk.76 Alperen xx), Ömer (xx)(Dk.80 Özer), Bünyamin (xx), Mehmet (xx), Doğancan (xx), Hayrullah (xx), Halil (xxx)
TİRE 1922 SPOR: Fatih (x) - Ufuk (x), Erdinç (x), Furkan (x), Sefa (xx), Gökhan (xx), Orhan (xx), Ersin (x)(Dk.46 Mümin x), Hasan (x), Talip (x), Cemal (x)(Dk.75 Yunus)
GOL: Dk.45 Halil, Dk.61 Ömer, Dk.84 Alperen
SARI KART: Ömer, Aziz (Darıca Gençlerbirliği), Hasan (Tire 1922 Spor)

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Darıca Gençlerbirliği, sahasında Tire 1922 Spor\'u 3-0 yendi.
15\'inci dakikada korner atışında yaşanan karambolde Gökhan boş kaleye topu gönderemedi.
27\'nci dakikada Cafercan\'ın frikiğini kaleci Fatih son anda güçlükle çeldi.
45\'inci dakikada Cafercan\'ın korner atışında Halil topu ağlara gönderdi: 1-0.
61\'nci dakikada Cafercan\'ın ortasında Ömer kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
70\'inci dakikada Aziz\'in şutu az farkla auta çıktı.
84\'üncü dakikada Hayrullah\'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Alperen\'in şutu ağlara gitti: 3-0.
Darıca Gençlerliği karşılaşmayı 3-0 kazandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol POLATDARICAKocaeli DHA STATTemmuzGENÇLERBİRLİĞİ GökhanAlperYusufCafercanSinan AzizAlperenBünyaminMehmetDoğancanHayrullahHalilSPOR FatihUfukErdinçFurkanSefaGökhanOrhanErsinMüminHasanTalip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24