Darıca Gençlerbirliği - Tire 1922 Spor: 3-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)
STAT: 15 Temmuz Şehir
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Cafercan (xxx)(Dk.82 Sinan), Aziz (xx)(Dk.76 Alperen xx), Ömer (xx)(Dk.80 Özer), Bünyamin (xx), Mehmet (xx), Doğancan (xx), Hayrullah (xx), Halil (xxx)
TİRE 1922 SPOR: Fatih (x) - Ufuk (x), Erdinç (x), Furkan (x), Sefa (xx), Gökhan (xx), Orhan (xx), Ersin (x)(Dk.46 Mümin x), Hasan (x), Talip (x), Cemal (x)(Dk.75 Yunus)
GOL: Dk.45 Halil, Dk.61 Ömer, Dk.84 Alperen
SARI KART: Ömer, Aziz (Darıca Gençlerbirliği), Hasan (Tire 1922 Spor)
TFF 3. Lig 2. Grup maçında Darıca Gençlerbirliği, sahasında Tire 1922 Spor\'u 3-0 yendi.
15\'inci dakikada korner atışında yaşanan karambolde Gökhan boş kaleye topu gönderemedi.
27\'nci dakikada Cafercan\'ın frikiğini kaleci Fatih son anda güçlükle çeldi.
45\'inci dakikada Cafercan\'ın korner atışında Halil topu ağlara gönderdi: 1-0.
61\'nci dakikada Cafercan\'ın ortasında Ömer kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
70\'inci dakikada Aziz\'in şutu az farkla auta çıktı.
84\'üncü dakikada Hayrullah\'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Alperen\'in şutu ağlara gitti: 3-0.
Darıca Gençlerliği karşılaşmayı 3-0 kazandı.
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