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Darıca Gençlerbirliği - Pazarspor: 3-1

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) STAT: 15 Temmuz Şehir HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Arda Darcan (xx), Muhammet Doğan (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Kerem (xx), Yusuf (xxx), Mehmet (xx), Bünyamin (xx), Emrullah (xx), Halil (xxx)(Dk

28 Ocak 2018 18:55

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

STAT: 15 Temmuz Şehir
HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Arda Darcan (xx), Muhammet Doğan (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Kerem (xx), Yusuf (xxx), Mehmet (xx), Bünyamin (xx), Emrullah (xx), Halil (xxx)(Dk.88 Oktay), Aziz (xx)(Dk.72 Enes x), Alperen (xx), Hakkı (xxx)(Dk.90 Emrah)
PAZARSPOR: Reşat (xx) - Emrecan (xx), Maksut (x), Sinan (x), Turgay (xx), Mert (xx), Sinan (x)(Dk.42 Mehmet x), Egemen (x), Altan (x), Kemal (x)(Dk.69 Oğuzhan x), Ufuk (xx)
GOL: Dk.33 (penaltı) Halil, Dk.61 Yusuf, Dk.90 Bünyamin (Darıca Gençlerbirliği), Dk.43 Turgay (Pazarspor)
SARI KART: Alper, Hakkı (Darıca Gençlerbirliği), Emrecan (Pazarspor)

TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği, Pazarspor\'u 3-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12\'nci dakikada Bünyamin\'in uzaktan harika şutunu kaleci Reşat son anda çıkardı.
33\'üncü dakikada Hakkı kaleci ile karşı karşıya kaldı, Emrecan\'ın arkadan müdahalesiyle hakem penaltı noktasının gösterdi. Halil penaltı atışını gole çevirdi: 1-0.
43\'üncü dakikada Turgay frikikten topu ağlara gönderdi: 1-1.
61\'inci dakikada Halil\'in kullandığı kornerde Yusuf topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
90\'ıncı dakikada Alper\'in sağ kanattan getirdiği topla boşta bulunan Bünyamin\'i buluşturdu. Bünyamin topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği\'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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