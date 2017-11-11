Darıca Gençlerbirliği - Kırıkhanspor: 0-1

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) -
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Recep Ekin (xx), Kerem Candaş (xx)
DARICA GENCLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Cem (xx), Yusuf (x), Hayrullah (x), Alper (x), Cafercan (x), Emrullah (x) (Dk.59 Bünyamin x), Doğancan (x) (Dk.66 Sinanx), Aziz (x), Halil (xx), Ömer (x) (Dk.36 Özer x)
KIRIKHANSPOR: Ömer (xx) - Okan (xx), Mustafa (xx), Ahmet (xx), Semih (xxx), Mehmet (xx), Egecan (xx), Serkan (x)(Dk.65 Mustafa x), Doğancan (xx), Mertcan (x)(Dk.68 Oğuzhan x), Yusuf (x)
SARI KART: Doğancan, Cem, Emrullah, Yusuf (Darıca Gençlerbirliği), Mertcan, Semih, Egecan (Kırıkhanspor)
GOL: Dk.80 Semih (Kırıkhanspor)
TFF 3\'üncü Lig Grup 2\'de Darıca Gençlerbirliği sahasında Kırıkhanspor\'a 1-0 yenildi.
15\'inci dakikada Hayrullah\'ın şutunu kaleci Ömer tek hamleyle çıkardı.
27\'nci dakikada Cafercan\'ın uzaktan şutu az farkla auta gitti
52\'inci dakikada Özer\'in şutu kaleci Ömer\'in kucağında kaldı.
62\'inci dakikada Özer\'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
80\'inci dakikada Semih yaklaşık 30 metreden harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma Kırıkhanspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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