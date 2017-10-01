T24 LogoT24 Logo
Spor

Darıca Gençlerbirliği - Erokspor: 0-0

Darıca Gençlerbirliği - Erokspor: 0-0 Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) STAT: 15 Temmuz HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Hamdi Tontu (xx), Serdar Osman Akarsu (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Özer (xx), Aziz

01 Ekim 2017 21:18

Darıca Gençlerbirliği - Erokspor: 0-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Hamdi Tontu (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Özer (xx), Aziz (xx), Bünyamin (x)(Dk.50 Kerem x), Mehmet (xx), Doğancan (x)(Dk.63 Ömer x), Hayrullah (xx), Halil (xx)(Dk.73 Cafercan x)
EROKSPOR: Murat (xx) - Gökalp (xx), Adem (xx), Mert (xx), Cerem (x)(Dk.64 Uğur x), Emrah (x)(Dk.46 Savaş x), Alper (x), Şeyhmus (x), Safa (xx), Tolga (xx), Rızvan (xx)
GOL: Yok
SARI KART: Doğancan (Darıca Gençlerbirliği), Mert, Adem, Safa (Erokspor)

3\'ncü Lig 2\'nci grupta Darıca Gençlerbirliği evinde Erokspor ile golsüz berabere kaldı.
52\'nci dakikada Cerem\'in şutu direkte patladı.
65\'inci dakikada Özer\'in sert şutunda top az farkla auta çıktı.
83\'üncü dakikada Aziz\'in ortasında Cafercan kafayı vurdu, kaleci son anda topu çıkardı.
85\'inci dakikada Cafercan\'ın şutunu kaleci Murat aynı güzellikte çıkardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.


FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Darıca GençlerbirliğiEroksporPOLATDARICAKocaeli DHA STATTemmuz HAKEMLER Efe TanrıverdiHamdi TontuSerdar Osman AkarsuGENÇLERBİRLİĞİ GökhanAlperYusufEmrullahAzizBünyaminKeremMehmetDoğancanHayrullahHalil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24