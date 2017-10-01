Darıca Gençlerbirliği - Erokspor: 0-0
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Hamdi Tontu (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Özer (xx), Aziz (xx), Bünyamin (x)(Dk.50 Kerem x), Mehmet (xx), Doğancan (x)(Dk.63 Ömer x), Hayrullah (xx), Halil (xx)(Dk.73 Cafercan x)
EROKSPOR: Murat (xx) - Gökalp (xx), Adem (xx), Mert (xx), Cerem (x)(Dk.64 Uğur x), Emrah (x)(Dk.46 Savaş x), Alper (x), Şeyhmus (x), Safa (xx), Tolga (xx), Rızvan (xx)
GOL: Yok
SARI KART: Doğancan (Darıca Gençlerbirliği), Mert, Adem, Safa (Erokspor)
3\'ncü Lig 2\'nci grupta Darıca Gençlerbirliği evinde Erokspor ile golsüz berabere kaldı.
52\'nci dakikada Cerem\'in şutu direkte patladı.
65\'inci dakikada Özer\'in sert şutunda top az farkla auta çıktı.
83\'üncü dakikada Aziz\'in ortasında Cafercan kafayı vurdu, kaleci son anda topu çıkardı.
85\'inci dakikada Cafercan\'ın şutunu kaleci Murat aynı güzellikte çıkardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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