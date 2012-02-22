Dargeçit'teki kazıda da kemik bulundu

T24 - Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1995 yılından bu yana kayıp oldukları iddia edilen 6 kişinin cenazesinin gömüldüğü öne sürülen yerde yapılan kazıda 2 kişiye ait kemiklerin bulunduğu bildirildi.

Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Dargeçit'te Ilısu Barajı yolundaki Bağözü köyündeki 2 ayrı yerde iş makinesiyle yapılan kazı çalışması, Cumhuriyet Savcısı Şükrü Aslan, kayıp yakınlarının aileleri ve kayıp yakınlarının avukatı Erdal Kuzu, Faruk Yiğit ve Hüseyin Cihangir'in nezaretinde gerçekleştirildi.

Avukat Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta aynı köyde kazı yapıldığını ancak bir bulguya rastlanılmadığını belirterek, daha sonra şüpheli 6 yer için kazı talebinde bulunduklarını söyledi.

Bugün 2 farklı yerde kazı yapıldığını, ilk kazının yapıldığı kuyuda bir kişiye ait kafatası ve kemiklerin bulunduğunu anlatan Kuzu, şöyle konuştu: "Hatta elbise parçaları bile bulundu. Bir mağdur yakını, cesedin 14 yaşındaki Seyhan Doğan'a ait olduğunu ifade etti. Adli tıp uzmanı yarın müsait olmadığı için yarın kazı yapılmayacak. 24 Şubat Cuma günü kazıya yeniden devam edilecek. Ayrıca yarın kayıp yakınlarından kan örnekleri alınacak.

Kaybedilen 6 kişinin muhtemelen bu köy civarında veya bu kuyu içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Buradaki kazı çalışmasının da savcının takdiri ile 2 güne uzayabilecek. Çünkü köy içerisinde 4-5 şüpheli yer daha var. 1993 yılında boşaltılmış köy olduğu için burasının çok ciddi anlamda toplu mezar alanı olduğunu düşünüyoruz."

Kayıp yakınlarından Abdulaziz Altınkaynak ise kayıpların bulunmasını, bu suçu işleyenleri de adalet önüne çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuşlardı

1995'ten bu yana kendilerinden haber alınamadığı öne sürülen Abdullah Olcay, Mehmet Emin Aslan, Nedim Akyön, Abdurrahman Coşkun, Davut Altınkaynak ve Seyhan D'nin yakınları, bir süre önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

İfadeler doğrultusunda Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Ilısu Barajı yolundaki Bağözü köyünde 17 Şubat 2012 günü kazı yapılmış, ancak bir bulguya rastlanmamıştı.

Kayıp yakınlarının yeni talebinin ardından Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı köyde yeniden kazı yapılmasını kararlaştırmıştı.

Diyarbakır'daki kazılarda da şu ana kadar 38 kafatası bulunmuştu.

Şırnak'ta da 2 kişiye ait kafatası

Öte yandan Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Özbaşoğlu köyünde başlatılan kazı çalışmasında 2 kişiye ait kafatası ve kemiklerin bulunduğu belirtildi.

Yağızoymak köyünde 19 Ocak 2012 günü yapılan kazıda 3 kişiye ait kafatası ve kemikler bulunmuş, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.