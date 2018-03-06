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Dargeçit'te terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 bixi makineli tüfek, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 12 roketatar mühimmatı ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

06 Mart 2018 18:47

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 bixi makineli tüfek, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 12 roketatar mühimmatı ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Bu arada, Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında, terör örgütü PKK/PYD üyesi bir kişi, silahsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 1-4 Mart tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinin kırsal alanında, operasyonlar kapsamında arazi taraması yapıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
\"Operasyonda, 1 bixi makineli tüfek, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, 2 tüp içerisine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 mp-5 şarjör, 27 fişek, 300 metre kablo, 14 pil bloğu, çok sayıda örgütsel doküman ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"
PKK/PYD\'Lİ BİR TERÖRİST SURİYE SINIRINDA TESLİM OLDU
Valilikten yapılan başka bir açıklamada ise 3 Mart\'ta PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, \"Bölücü terör örgütü mensubu, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir\" denildi.

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