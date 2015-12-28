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Dargeçit'te ölen HPG'lilerden birinin kayıp er Osman Karadeniz olduğu doğrulandı

Osman Karadeniz, 12 Haziran'dan bu yana kayıptı

28 Aralık 2015 00:11

Mardin Dargeçit'te yaşanan çatışmada hayatını kaybeden HPG üyelerinden birinin, 12 Haziran'da zorunlu askerlik yaptığı İzmir Buca'daki birliğinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Osman Karadeniz olduğu açıklandı. Karadeniz'in ailesi, yetkililere yaptıkları başvurularda, "Kardeşiniz dağda" cevabını aldıklarını belirtmişti.

20 yaşındaki Osman Karadeniz, 2014 yılında PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu kalmasının ardından askere gitmiş, İzmir Merkez Komutanlığı’ndan hakkındaki mahkumiyet cezası sebebiyle Denizli'deki 11. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı’na sürülmesinin ardından ortadan kaybolmuştu.

Kayıp askerin ağabeyi Kadir Karadeniz, Diyarbakır'da HDP mitinginde meydana gelen patlamadan sonra kışlada kavga çıktığını ve bu nedenle kardeşinin moralinin bozuk olduğunu belirterek, "Olayın karanlık bir yönünün olduğunu düşünüyoruz, endişeliyiz" açıklamasını yapmış ve yetkililerin kendilerine "Kardeşiniz firar etti, gidin dağda arayın" dediğini aktarmıştı.

HPG'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Mardin'in Kerboran ilçesine bağlı Mêranê köyünde HPG'liler ile askerler arasında yaşanan çatışmada 3 HPG'li ile bölgede bulanan bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Haziran ayından beri kayıp olan er Osman Karadeniz olduğu açıklandı.

DİHA’ya konuşan babası Veysi Karadeniz de oğlu Osman Karadeniz’in Dargeçit’te hayatını kaybettiğini doğruladı.

 

 

 

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