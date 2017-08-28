Dargeçit'te bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit İlçesi\'nde, İlçe Emniyet Amirliği karşısındaki dağın zirvesinde özel harekat timlerince yapılan aramada poşet içerisinde bulunan el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.

Dargeç İlçesi\'nde bulunan ve imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Dargeçit İlçemiz Nizamül Mülk Ortaokulu\'nun (geçmiş tarihlerde yanan okul) üst kısmında, Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği\'ni tam karşıdan gören dağın zirvesinde özel harekat ekiplerimizin yapmış olduğu keşif çalışmasında, poşet içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği buldu. Bulunan farklı düzeneklerdeki çok sayıdaki el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi\" denildi.

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