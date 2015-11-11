Dargeçit'te bombalı araç patlatıldı: 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araç PKK'lı grup tarafından infilak ettirildi. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, bir polis memuru yaralandı.

Habertürk’ün haberine göre, Dargeçit, Bahçebaşı Mahallesi 1 Mayıs Caddesi'nde zırhlı polis aracının geçişi sırasında, 20 gün önce gasp edildiği belirlenen bomba yüklü araç, PKK mensuplarınca patlatıldı.

Patlamada sivil bir kişi hayatını kaybetti, bir polis memuru yaralandı. Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı.