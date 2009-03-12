Darfur'da kaçırılan 2 Sudanlı serbest bırakıldı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Sudan'ın Darfur bölgesinde kaçırılan 2 Sudanlının bırakıldığını bildirdi



MSF'nin açıklamasında, yabancı yardım görevlileriyle birlikte kaçırılan 2 Sudanlı korumanın kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, kaçırılan yabancıların da Kanadalı bir hemşire, İtalyan bir doktor ile Fransız koordinatör olduğu kaydedildi.



Bu arada, MISNA haber ajansı, kaçırılan yabancıların isimlerinin Laura Archer, Mauro D'Ascanio ve Raphael Meonier olduğunu duyurdu.



Sudan'ın Darfur bölgesinde 3 Batılı yardım görevlisini kaçıran kişiler, rehinelerin karşılığında fidye istedi.



Sudan Medya Merkezi, Kuzey Darfur Vali Osman Kebir'in hem Batılı yardım görevlileriyle hem de onları kaçıran kişilerle telefonda görüştüğünü bildirdi.



Açıklamada, Kebir'in, batılıları rehin alanlarla görüşmelerin iyi gittiği ve yakında olumlu bir sonuç alınabileceğine ilişkin sözlerine yer verildi.



Medya Merkezi'nin açıklamasına göre Kebir, kaçıranların para istediğini, ayrıca herhangi bir şiddet eyleminde bulunmayacaklarına dair söz verdiklerini kaydetti.



Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü kaçırılan yabancıların da Kanadalı bir hemşire, İtalyan bir doktor ile Fransız koordinatör olduğunu açıklamış, MISNA haber ajansı da isimlerinin Laura Archer, Mauro D'Ascanio ve Raphael Meonier olduğunu duyurmuştu.



