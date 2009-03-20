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Dünya

Darfur'da isyancılar müzakereleri kesti

Adalet ve Eşitlik Hareketi, yabancı yardım kuruluşların dönmesine izin verilinceye kadar barış görüşmelerine son verdi.

20 Mart 2009 02:00

Sudan'ın Darfur bölgesindeki Adalet ve Eşitlik Hareketi (AEH) adlı isyancı grup, bölgeden çıkarılan yabancı yardım kuruluşların geri dönmesine izin verilinceye kadar hükümetle barış görüşmelerine son verdiğini açıkladı.

AEH lideri Halil İbrahim, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir hükümetiyle görüşmeyeceklerini söyledi.

İbrahim, müzakerelere yeniden başlamak için, hükümetin bölgeden çıkardığı yardım kuruluşlarının Darfur'a dönmelerine izin vermesi ve cezaevindeki AEH tutsaklarını serbest bırakması gerektiğini belirtti.

Halil İbrahim, üç hafta sonra Doha'da bir konferans düzenlenmesinin planlandığını hatırlatarak, bu konferansa katılmayacaklarını kaydetti.

Katar'ın başkenti Doha'da geçen ay AEH ile hükümet arasında, her iki tarafın da iyi niyet tedbirleriyle ilgili planları içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Sudan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Devlet Başkanı El Beşir hakkında soykırım iddiasıyla tutuklama kararı almasından sonra ülkenin batısında faaliyet gösteren 13 yabancı, 3 yerli yardım kuruluşunu bölgeden çıkarmıştı.

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