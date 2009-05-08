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Dünya

Darfur'da bir barış gücü askeri öldürüldü

08 Mayıs 2009 21:29

Sudan'ın Darfur bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda bir barış gücü askeri öldürüldü.

Darfur'daki BM-Afrika Birliği ortak barış gücünün (UNAMID) sözcüsü Kemal Saiki, dün gece Nyala'da vurularak öldürülen askerin adını ya da milliyetini açıklamadı.

Saiki, "Silahlı kişiler, askeri aracını park ettiği sırada öldürdü. Araç daha sonra Nyala'nın 7 kilometre dışında terk edilmiş olarak bulundu" dedi.

Böylece, 2008'in ocak ayında göreve başladığından beri saldırılarda ölen barış gücü askerlerinin sayısı 15'e çıktı.

UNAMID Başkanı Rodolphe Adada da saldırıyı kınadı ve mavi berelilere düzenlenen saldırıların savaş suçu olarak görüldüğünü söyledi.

Nyala'da geçen mart ayında da UNAMID'e karşı saldırı düzenlenmiş ve bir barış gücü askeri öldürülmüştü. UNAMID bünyesinde 15 bin 500 polis ve asker görev yapıyor.

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