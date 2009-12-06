Darfur'da 2 Barış Gücü askeri öldürüldü

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde, BM barış gücü UNAMID bünyesinde görev yapan 2 Ruandalı asker öldürüldü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir BM yetkilisi, Shangil Tobaya bölgesindeki bir kampta mültecilere su dağıtan askerlere kimliği belirsiz iki kişinin ateş açtığını ve saldırıda 2 askerin öldüğünü, bir askerin yaralandığını söyledi.

Saldırıda 2 askerin öldüğü, BM barış gücü UNAMID tarafından da doğrulandı. Saldırının düzenlendiği Shangil Tobaya'da son aylarda çok kez çatışma çıktı.

Darfur'un başka bir bölgesinde de dün UNAMID askerlerine düzenlenen saldırıda 3 asker ölmüştü.

UNAMID'in Sudan'ın Darfur bölgesinde 20 bin kişilik asker ve polis gücü bulunuyor.