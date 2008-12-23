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Yaşam

Darfur sorununun görünmeyen yüzü

UNICEF, Sudan'ın Darfur bölgesinde yaklaşık 6 bin çocuk askerin bulunduğunu açıkladı.

23 Aralık 2008 02:00

BM Çocuk Fonu UNICEF, Sudan'ın sorunlu Darfur bölgesinde yaklaşık 6 bin çocuk askerin bulunduğunu ve yaklaşık iki milyon çocuğun çatışmalardan etkilendiğini bildirdi.

BM Çocuk Fonu UNICEF, Sudan'ın sorunlu Darfur bölgesinde yaklaşık 6 bin çocuk askerin bulunduğunu ve yaklaşık iki milyon çocuğun çatışmalardan etkilendiğini bildirdi.

UNİCEF'in Somali'deki temsilcisi Ted Chaiban yaptığı açıklamada, Darfur'daki tüm silahlı grupların çocukları kullandığını, Sudan genelinde çocuk asker sayısının yaklaşık 8 bin olduğunu, bunun 6 bininin Darfur'da bulunduğunu belirtti.

Bunun, çocukların tümünün eline silah alıp savaştığı anlamına gelmediğini, ancak bu çocukların silahlı grupların safında bulunduğunu kaydeden Chaiban, üniformalı ve silahlı çocukları gördüklerini kaydetti.

Bu yıl içinde bildirilen 400 vaka göz önüne alındığında, Darfur'daki isyancı gruplarında yer alan en küçük çocuk askerin 11 yaşında olduğu, çocukların yaşlarının 15 ile 17 arasında değiştiği bildirildi.

Ted Chaiban, çatışmalardan yaklaşık iki milyon çocuğun da etkilendiğini, bu çocuklardan 700 bin kadarının 2004 yılından sonra doğduğunu düşündüğünü belirtti ve bu çocukların şimdiye kadar yaşamlarını sadece savaş ortamında sürdürdüğünü söyledi.


İç savaşın 2003'ten beri sürdüğü Darfur'da, BM'ye göre 300 bine yakın kişi öldü, 2,7 milyon kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

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