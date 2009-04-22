Darfur için aç kalacak!

BM'nin iyi niyet elçisi olan sinema oyucusu Mia Farrow, Sudan'ın Darfur bölgesi halkıyla dayanışma için gelecek hafta açlık grevine başlayacağını bildirdi.



Mia Farrow, yaptığı açıklamada, dünyanın Darfur'daki masum kadın, çocuk ve erkeklerin gereksiz yere açlıktan, susuzluktan ve hastalıklardan ölmesini izlemesine tepki olarak gelecek pazartesi açlık grevine başlayacağını söyledi.



Sudan hükümetinin geçen ay uluslararası yardım örgütlerini ülkeden sınır dışı etmesinin ardından açlık grevi kararını açıklayan 64 yaşındaki oyuncu, dünya liderlerine Darfur'da şiddetin sona ermesi için güvenilir bir barış süreci inşa edilmesini sağlamaları çağrısında bulundu.



BM Çocuk Fonu için 2000 yılında BM iyi niyet elçisi olarak atanan Farrow, yıllardır Darfur, Demokratik Kongo, Haiti, Çad ve Nijerya gibi çatışma bölgelerindeki çocukların durumuyla ilgili farkındalık yaratmak ve yardım toplamak için aktif olarak kampanyalar yürütüyor.



Darfur'da yaklaşık 6 yıldır süren etnik ve siyasi şiddet, BM'ye göre 300 bin kişinin ölümüne, 2,7 milyon kişinin evlerinden sürülmesine yol açtı. Hartum hükümeti ise ölenlerin sayısının 10 bin olduğunu ileri sürüyor. Darfur'da yaklaşık 4,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu bildiriliyor.

