"Darbeyle ilgili 20'ye yakın iddianame hazırlayan savcı görevden alındı; hani dere geçerken at değiştirilmezdi?"

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, darbe girişimiyle ilgili 20'ye yakın iddianame hazırlayan Anayasal Suçlar Bürosu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in görevden alınmasını eleştirdi. Darbe girişimini bildikleri halde haber vermedikleri iddiasıyla eleştirilen MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın görevden alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dere geçerken at değiştirilmez" ifadesini hatırlatan Öztürk, "O gece kimsenin ne olduğunu bile anlamadığı bir sırada hukuka bağlı olarak çalışan savcının gönderilişi ister istemez farklı yorumlara da neden oldu. 'Dereyi geçerken at değiştirilmez' özdeyişi de adamına, görevine göre değişiyormuş demek…" görüşünü savundu.

Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinin bugünkü (17 Mart 2017) nüshasında yayımlanan 'Hani dere geçilirken at değiştirilmezdi?' başlıklı yazısı şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan görüşüyor. Genelkurmay Başkanı Akar, hava sahasının kapatılması emrini veriyor. Uçuş yasağı insansız hava araçları için bile getirildi. İhbara göre, Kara Havacılık Okulu'ndan kalkacak helikopterle MİT'e inilecek, Müsteşar Hakan Fidan kaçırılacaktı.

Uçaklar, helikopterler kalkmaya, tanklar çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım o saatte yaşananların kendilerine bildirilmediğini öne sürdü. Bildirmeyenlerin hemen görevden alınacağı beklendi. "Aldım" açıklaması yerine Cumhurbaşkanı, "Dere geçerken at değiştirilmez" özdeyişini kullandı. Akar ve Fidan'ın görevlerinden alınmayacağını açıklamış oldu.

Dereyi geçerken onlar alındı

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in hizmetleri unutulmaz. O gece Özel Harekat Dairesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü bombalanıyor, ilk anda 60'a yakın polis şehit ediliyor. Olaylar yaşanırken İçişleri Bakanı Efkan Ala da Ankara'da değil. Neyin ne olduğunun belli olmadığı saatlerde bile Lekesiz, darbe girişiminde bulunanlara karşı mücadele edilmesi emrini veriyor.

Yurt genelinde darbe girişimiyle ilgili operasyonlar yapılırken, yani dere geçilirken at değiştiriliyor. Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, leke kondurmadığı halde görevden alınıyor. Genelkurmay başkanı, kara, hava kuvvetleri komutanları, jandarma genel komutanının rehin alındığı bir ortamda, darbe girişimine Emniyet Genel Müdürü Lekesiz'in, yakın çalışma arkadaşlarının yaptıklarını birileri unutturmaya çalışsa bile unutulmaz.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in yaptıkları, rehin alınmadan önce verdikleri emirler darbe girişimini önledi. Lekesiz giderken, Korgeneral Mehmet Şanver de orgenerallik sırasında birinci olmasına, o gece yaptıklarıyla tarihe geçmesine rağmen orgeneral yapılmamasına tepki olarak istifa etti.

Hani at değiştirilmezdi?

Savcı Zekeriya Öz, “Ergenekon” olarak bilinen soruşturmayı yapıyordu. Yürüttüğü soruşturmalarla ilgili hukuksuzluk iddiasıyla hakkında 700'e yakın suç duyurusunda bulunulmuştu. Ancak hiçbirinde Öz'e dokunulmadı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da, savcıya yapılan eleştiriler için “Temiz eller operasyonunu yürütüyor. Nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar gidilecek” diyordu. Bununla yetinmeyip, Savcı Öz'e zırhlı otomobil gönderiyordu.

Darbe girişimine karşı mücadele edenler yalnız asker, jandarma, polis değildi. O gecenin bir de kahraman cumhuriyet savcıları var. Daha ilk dakikadan itibaren kurşun yağmuru, tank sesleri arasında göreve gelenler, karanlıkta çalışan, o geceyi aydınlatmak isteyenler vardı.

Başsavcı Harun Kodalak, Anayasal Suçlar Bürosu'nda görevli savcılarla birlikte Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasını yürüttü, iddianameyi hazırladı. Kodalak'ın adı son dönemde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı için geçiyordu. Bu durum, Adalet Bakanlığı bürokrasisinin canını sıkıyordu. Aslında Kodalak 15 Temmuz olayı yaşanmamış olsaydı, yine görevden alınacaktı. 15 Temmuz, görevden alınışını geciktirdi. Adalet Bakanlığı bürokrasisi yapacağını yaptı ve Kodalak'ı başsavcılıktan aldırmakla kalmayıp, Yargıtay'a cumhuriyet savcılığına “tenzil-i rütbe”yle gönderdi.

O iddianameleri hazırlayan da gitti

Harun Kodalak'tan boşalan başsavcılığa, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman getirildi. Kuşkusuz her başsavcı kendi çalışma arkadaşlarını belirliyor. Daha ilk günden itibaren darbe girişimiyle ilgili çalışmayı yürüten Anayasal Suçlar Bürosu'nun hafızası olan Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen de bu bürodan alındı. FETÖ'nün sınav skandallarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, memur suçlarının başındaki Başsavcıvekili Hakan Pektaş da bulundukları etkin görevden geriye çekilenler arasında yer aldı.

Necip Cem İşçimen, darbe girişimiyle ilgili 20'ye yakın iddianame hazırladı. O bölümün hafızasıydı. Genelkurmay'da o gece neler yaşandığını, İşçimen'in de imzasının bulunduğu, büyük emekle hazırlanmış iddianameden öğrendik. Akıncı Hava Üssü, Muhafız Alayı soruşturmalarının da sonuna gelindiği bir dönemde İşçimen'in görevden alınmasını en çok meslektaşları yadırgadı.

O gece kimsenin ne olduğunu bile anlamadığı bir sırada hukuka bağlı olarak çalışan savcının gönderilişi ister istemez farklı yorumlara da neden oldu. “Dereyi geçerken at değiştirilmez” özdeyişi de adamına, görevine göre değişiyormuş demek…