Darbeyle gelip darbeyle giden eski Sudan lideri El Beşir, seçilmiş hükûmeti devirme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

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Sudan'ın 2019'un Nisan ayında askeri darbe ile devrilen eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 31 yıl önce kendisini iktidara taşıyan darbe hakkında yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde El Beşir'in, "Kober Cezaevinde kalıyorum, iki eşim var" dediği duyuldu. Beşir, mesleği sorulunca, "eski devlet başkanı" yanıtını verdi.

Duruşma boyunca metal bir kafesin içinde tutulan Beşir'in medikal maske taktığı görüldü. Beşir'in yanında eski iş arkadaşları da yer aldı.

Beşir, kendine yönelik protestoları bastırmak için bulunduğu girişimlerden de ayrı bir davada yargılanıyor. Mahkeme kendisini Aralık ayında yozlaşmadan suçlu bulmuş ve iki yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

El Beşir, anayasayı baltalamak, Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal etmek ve demokratik yollarla seçilmiş hükûmeti devirmekle suçlanıyor.