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Darbeyi subaylar engellemiş

2. iddianamesindeki mektuplara göre, Sarıkız darbe planının uygulanamayacağı, subay ve astsubaylarla yapılan görüşmeden sonra anlaşılmış.

28 Mart 2009 02:00

2. Ergenekon iddianamesindeki mektuplara göre, ‘Sarıkız’ darbe planının uygulanamayacağı, birliklerdeki subay ve astsubaylarla yapılan görüşmeden sonra anlaşılmış.


Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinde, eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’un ofisinden, darbe girişimine katıldığı için pişmanlık duyan bir subayın yazısı ile darbe girişiminin, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e detaylarıyla anlatıldığı mektuplar yer aldı.

Mektuplarda, Sarıkız darbe planının uygulanamayacağının, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın Anadolu’daki birliklerdeki subay ve astsubaylarla yaptığı görüşmeden sonra anlaşıldığı, subay ve astsubayların toplantılarda kuvvet komutanlarını eylemleri nedeniyle eleştirdiği bilgisi yer aldı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a ait olduğu öne sürülen günlüklere atıf yapılarak, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Ergenekon sanığı İlhan Selçuk’un, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’le yaptığı görüşmeler, “Ergenekon terör örgütünün Sezer’in görev süresini uzatma planıyla ilgili girişim” olarak sunuldu.

Sezer’e zorla görev

Ayışığı adlı darbe planı çerçevesinde, azami sayıda milletvekilinin Başbakan Erdoğan’ı terk etmesi, Sezer’in gelişmelerle ilgili şahsi değerlendirmelerinin alınarak, bunların deşifre edilmesi suretiyle kampanya yürütülmesi, Sezer’in her hal ve şartta görevde kalmasının ‘ikna veya zor’ ile sağlanmasının tasarlandığı belirtildi.

İddianamede, Balbay’ın günlüklerine göre, Selçuk ve Balbay’ın, Sezer’le randevusuz görüştükleri, bu görüşmelerde Sezer’in görev süresinin uzatılması konusundaki görüşlerinin alındığı vurgulandı. Günlüklerin bu konuyla ilgili kısımlarının yer aldığı iddianamede, Sezer’le yapılan görüşmelerin, Ayışığı darbe planının uygulanması kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.



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