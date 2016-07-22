Darbeye rağmen düğünü yaptı, damatsız göbek attı!

Darbe girişimi uçak seferlerini aksatınca Esin Bayram ile evlenecek olan İngiliz damat Jonathan Foster, Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ndeki düğününe yetişemedi. Damat olmadığı için davetlileri tek başına ağırlayan gelin Esin Bayram, oyun havalarında tek başına oynadı.



Bursa'nın Orhaneli ilçesinde oturan Esin Bayram, İngiltere'de tanıştığı Jonathan Foster ile geçtiğimiz aylarda nikâh yaptı. Çift geçen 16 Temmuz günü de gelinin memleketi Orhaneli'de düğün yapmaya karar verdi.

DHA'nın haberine göre; damat Jonathan Foster cumartesi Orhaneli'ne gelip düğüne katılacaktı. Tüm hazırlıklarını cuma günü tamamlayan ve cumartesi sabahını bekleyen Esin Bayram ile Jonathan Foster'in düğün planı cuma akşamı yapılan darbe girişimi sonrası aksadı.

Sabah saatlerinde İngiltere'de havaalanına giden Jonathan Foster, uçak seferlerinin iptal edildiğini öğrenince şoke oldu.



Esin Bayram'ın nikah şahidi olan Ergun Kağıtcıbaşı, davetlilere yaşananları anlattı. Daha sonra Esin Bayram yeğeni ile ilk dansı yaptıktan sonra Bursa'ya özgü oyun havalarını tek başına oynadı.

Eşinin daha sonra İngiltere'ye döndüğünü belirten Esin Bayram, "Başarısız darbe girişimi bizim düğünümüzü böyle etkiledi" dedi. Bayram, kendisinin de bir süre sonra İngiltere'ye gideceğini söyledi.