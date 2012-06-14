'Darbeye karşıyım ama pişman değilim'

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 12 Eylül sonrası başbakanlık yapan Bülend Ulusu'yu dinledi. Darbelere karşı olduğunu söyleyen Ulusu, 'askeri yönetimin başbakanlığını yapmaktan pişman olmadığını'söyledi.

Geçen hafta eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i dinleyen Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Bülend Ulusu’yu dinledi.

12 Eylül darbesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan yapan Bülend Ulusu ‘darbeye karşı olduğunu ancak o dönemde başbakanlık yapmaktan pişman olmadığını’ söyledi.

Komisyon ‘darbelere karşı olduğunu’ söyleyen Ulusu’ya “O zaman neden başbakanlık görevini kabul ettiniz?" sorusunu yöneltti.

Ulusu, soruya “Görev verilince yapacaksınız. Ben de aklım erdiğince yaptım. Pişman değilim, hizmet yaptık” yanıtını verdi.

Demirel'e gönderme

Ulusu, darbenin o günün şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğine yönelik sözlerine Demirel’den örnek verdi. Demirel’in “Darbesiz çözüm olur muydu?” sorusuna geçen hafta verdiği yanıtı hatırlattı. Ulusu,

Süleyman Bey ne dedi, ‘dünkü çamaşır bugünkü güneşle kurutulamaz.’ O zamanın şartları başkaydı” diye konuştu.

'İşkenceden habersizdim'

Komisyon Ulusu’ya o dönemdeki işkence iddialarını da sordu. Cezaevinde yapılan işkencelerden haberi olmadığını söyleyen Ulusu, "Bilmiyordum, sıkıyönetim bana bağlı değildi. Adalet Bakanı da birşey söylemezdi" ifadelerini kullandı.