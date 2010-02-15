'Darbenin başbakanı Çömez'

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur, tutuklanma korkusuyla yurtdışına kaçtığını öne sürdüğü Balıkesir eski Milletvekili Turhan Çömez'in "darbenin Başbakanı" olduğunu iddia etti.

Balıkesir merkezinde günlük yayımlanan Marmara Bölge Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan haberde, AKP Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur, Ergenekon kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan eski milletvekili Turhan Çömez hakkında ilginç iddialarda bulundu.



Haberde şunlar yer aldı:



"...Çömez'in Balıkesir milletvekili seçilmeden önce Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığını anımsatan Uğur, Başbakan'a en yakın olan bir kişinin, ancak onun koltuğuna oturmak için böyle bir ihanetin içine girebileceğini söyledi. Uğur, 'Bir daha milletvekili olamayacağını anlayan Turhan Çömez, Balyozcularla, Sarıkızcılarla işbirliği içine girerek, yalan yanlış bilgileri aktararak onları yanlış işlerin içine sokmuş. Edindiğimiz bilgilerde Turhan Çömez adının darbenin Başbakanı olarak geçtiğini öğrendik' dedi..."

Balıkesir gündeminde tartışma yaratan haberin açıklamalarda bulunan milletvekili Uğur ise "Bu büyütülecek bir olay değil, biz yerel gazeteleri ziyaret edip, demokratik açılımı anlattık. Marmara Bölge Gazetesi'nde Turhan Çömez gündeme geldi. Ben de onunla ilgili görüşlerimi ve duyduğum bazı ididaları dile getirdim. O dönem Çömez, Sarıkızcılarla, Balyozcularla, paşalarla falan toplantılara katılıyordu. Başbakanlığa oynadığını söyledim. Çömez, yurtdışına kaçtığına göre bazı hataları var ki Türkiye'ye dönemiyor" dedi.



45 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Turhan Çömez, 2002'de AKP'den milletvekili seçildi.

Bir süre sonra parti içinde sert çıkışlarıyla dikkat çeken Çömez, 2007'deki seçimlerde aday olmadı.

AK Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Çömez, 'partiyi küçük düşürdüğü gerekçesiyle' 8 Nisan 2008'de partiden ihraç edildi. 1 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarıldı. Fakat İngiltere'ye gittiği için yakalanamadı.