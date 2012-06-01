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Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda Said Nursi sürprizi

Komisyon sözcüsü Şahin: Said Nursi'nin defnedildiği yerin araştırılması istenirse araştırabiliriz

01 Haziran 2012 19:28

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara  

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcüsü İdris Şahin, Said-i Nursi'nin defnedildiği yerin araştırılması konusunun komisyon gündemine gelmesi halinde değerlendirilebileceğini söyledi. 

Komisyon üyesi AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal da, “Bir cani gibi oradan orada sürüklemişler. Mezar yeri belli değil. Böyle bir öneri gelirse kendi adıma bunu desteklerim” dedi.  Komisyon Sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin,  gazetecilere, Said Nursi’nin mezar yerinin araştırılması için bir talep gelmediğini,  ancak komisyon üyesi arkadaşlarının bu yönde bir isteklerinin olabileceğini söyledi. Şahin, ''Komisyonda gündeme gelirse tabii ki değerlendirilebilir. Çünkü hiçbir şeye ulaşılmadan net yargılara varmış olmak yanlış olur. Zaten bizim bütün amacımız tarihin karanlık dehlizlerinde kalanları ortaya çıkarmak. 1945 yılında 2007 yılına kadar ne varsa hepsini aydınlığa çıkarmak istiyoruz. Said Nursi'nin defnedildiği yerin araştırılması komisyonda gündeme gelirse, Milli Birlik Komitesi de böyle bir bilgiye sahip ise bu bir araştırma konusu olabilir.”

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İdris ŞahinSaid Nursi

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