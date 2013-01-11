Darbeleri araştırma komisyonu raporu Ergenekon dosyasında

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 67'si tutuklu 275 sanıklı ''Ergenekon'' davasının 275. duruşmasında dikkat çekici bir açıklama geldi.

Duruşmada ara kararlar üzerine dosyaya gelen evrakları okuyan Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından Kasım 2012'de hazırlanan raporun, 2 ciltlik kitap halinde ve ekindeki 1 harddisk ile mahkemeye gönderildiğini belirtti.

Adli Tıp Kurumu, ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur'un suç tarihinde ceza ehliyetinin tam olduğuna dair hazırladığı raporu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.