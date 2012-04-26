Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı oluyor

Meclis'te darbeleri araştırmak üzere kurulan komisyonun AK Parti'li üyeleri belli oldu. Komisyon Başkanı olarak eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş'ın ismi ağırlık kazandı. Komisyonda darbeye tanıklık eden asker ve siyaset bilimi kökenli üyeler de bulunuyor.



CNNTÜRK'ün haberine göre, Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun AK Parti'nin üyeleri de belli oldu. 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat gibi askeri müdahaleleri araştırmak üzere kurulan komisyona 100'ün üzerinde AK Parti'li milletvekili başvurmuştu. O 100 kişi arasından tercih yapıldı. Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş, Komisyon Başkanı olacak. Komisyonda AK Parti 10, CHP 4, MHP 2, BDP 1 üye ile temsil edilecek. Komisyon, 3 ay çalışacak ve yasal değişiklik dahil önerilerini rapor olarak sunacak

Komisyonda, darbe döneminde orduda görevli olan emekli general, AK Parti milletvekili Şirin Ünal da görev alacak. Ayrıca, siyaset bilimci milletvekili Naci Bostancı'nın ve İdris Şahin, Feyzullah Kıyıklık, Mustafa Şentop, Yaşar Karayel, İdris Bal ile Selçuk Özdağ da komisyonda yer alacak.

CHP'de ise üyelik için neredeyse tüm grup başvuru yaparken, komisyon üyesi olarak Ali Riza Öztürk, Ahmet Toptaş ve Mehmet Şeker'in yanı sıra eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi görev yapacak.

MHP'nin komisyondaki üyeleri ise Atilla Kaya ve Özcan Yeniçeri olacak. BDP'yi de Sırrı Süreyya Önder temsil edecek.

Komisyon, dönemin etkili isimlerini, mağdurlarını dinleyecek. Gerekirse Ankara dışında da çalışma yapılabilecek ve sonrasında rapor hazırlanacak. Yasal değişiklik dahil öneriler Meclis'in görüşüne sunulacak.