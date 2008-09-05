Darbeler ve Öcalan ders kitabında

Uzun yıllardır ilköğretim okullarında okutulan İnkılap Tarihi ders kitabı "ilköğretim müfredatlarının yenilenmesi projesi" kapsamında değiştirildi. Bu yıl okutulmaya başlanacak kitapta, ilk kez ikinci dünya savaşı sonrası dünya ve Türkiye'deki gelişmeler anlatıldı. Kitabın sonuna eklenen bir ünite ile dünya ve Türkiye'de gerçekleşen önemli siyasi ve ekonomik olaylar 2002 yılına kadar işlendi. 3 askeri darbe ve 28 Şubat sürecinin de yer aldığı kitapta, Türkiye'nin misyonerlik, bölücü unsurlar ve irticai faaliyetler ile hedef ülke olduğu belirtilerek irticanın tanımı yapıldı. Öğrencilere, "Ülkemizde yaşanan irticai faaliyetlere karşı ne tür önlemler alınabilir?" sorusu yöneltildi.



'Güncel tarih olmaz'



Kitapta, Öcalan'ın yakalanmasıysa son yılların Türkiye'deki en önemli gelişmesi olarak nitelendirildi. Söz konusu değişiklik, eğitimcilerin tepkisine yol açtı. "Güncel tarih olmaz" diyen Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. İzzet Öztoprak yakın tarih ile ilgili bilgilerin sosyolojinin konusu olduğunu söyledi. -



