"Darbeden 2 gün önce Ankara ve Diyarbakır'dan kalkan jetler Marmaris'te keşif uçuşu yaptılar"

Ankara ve Diyarbakır’dan havalanan darbecilerin kontrolündeki F-16’lar 12 ile 13 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te kaldığı otelin üzerinde alçak keşif uçuşu yaparak fotoğraf çekti

15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce Diyarbakır ve Ankara'dan kalkan jetlerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin üzerinde keşif uçuşu yaparak fotoğraf çektikleri öne sürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı ceride raporlarında, 12 ve 13 Temmuz'da, darbenin merkez üssü Akıncı'dan ve Diyarbakır'dan havalanan F-16 'alçak uçuş' yaparak Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otel ve Marmaris Okluk Koyu'ndaki Devlet Konuk Evi'nin fotoğraflarını çekti.

Bu fotoğraflar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast için giden tim tarafından kullanıldı.

Soruşturma makamlarının titiz çalışması sonucunda ortaya çıkarılan bu önemli ayrıntı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 27 Temmuz'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda yer aldı.

Buna göre darbeciler 12-13 Temmuz'da Dalaman'da Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelin üzerinde keşif uçuşu yaptı. Bahse konu yazının 10. maddesinde şöyle denildi: "Eskişehir'deki Birleşmiş Hava Harekât Merkezi'nin harekât özet defteri kayıtlarına ve ifadelere göre, 12 ve 13 Temmuz'da Diyarbakır ile Ankara'dan kalkan F-16'ların Cumhurbaşkanı'nın tatil yaptığı otelin üzerinde uçarak keşif yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na suikast hazırlıklarını yaptıkları değerlendirildiğinden, bahse konu eyleme iştirak ve yardım eden Hava Kuvvetleri personelinin tespit edilmesi, mahkemeye sevk edilerek tutuklanmalarının sağlanması hususlarında gereği rica olunur."





"Direnen olursa vurun"



Darbecilerin bu keşif uçuşlarıyla aldıkları görüntüler 15 Temmuz akşamı Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na suikast amacıyla giden tim tarafından kullanıldı.

Bu ayrıntı da İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan ve darbeci ekip içinde yer alan Astsubay Yakup Özcan'ın ifadesiyle doğrulandı: "Toplandıktan sonra Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş geldi. Kendisiyle birlikte gelen Özel Kuvvet görevlilerinin elinde fotoğraflar vardı. Fotoğraflarda sahil ve oteller gözüküyordu. Operasyonun düzenleneceği kişinin fotoğraflardaki en büyük otelde ikamet ettiğini, operasyonun da buraya düzenleneceğini söyledi.

Daha sonra hepimizi toplayıp konuşmaya başladı. 'Direnen olursa vurun' dedi." Suikast timinin başındaki Gökhan Sönmezateş de suikast/enterne planını, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral Semih Terzi'yle konuştuktan sonra kabul ettiğini söyledi.

Sönmezateş şu önemli itiraflarda bulundu: "Özel Kuvvetler'den Tuğgeneral Semih Terzi, PKK konusunda devamlı görüştüğümüz kişidir. 11 Temmuz 2016'da Milsec olarak adlandırdığımız güvenli hattan rutinde olduğu gibi yine beni aradı. Ancak bu sefer PKK ile ilgili konuşmadı. Ülkenin zor günlerden geçtiğini, durumdan rahatsızlık duyduğunu, benim de onun gibi düşünüp düşünmediğimi sordu. Bana ihtilalden bahsetmedi, ancak bu jargon bizde ihtilali çağrıştırmaktadır."



Emri Semih Terzi verdi



Gökhan Sönmezateş düşünmek için süre istedi. Terzi 13 Temmuz'da Sönmezateş'i tekrar aradı. Sönmezateş görevin açık bir şekilde anlatılmasını talep edince, "O tarihte Cumhurbaşkanı her nerede ise alıp Ankara'ya getirmek" yanıtını aldı. Sönmezateş şunları anlattı: "MAK personeline hedef kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu ben hiç deklare etmedim. Özel Kuvvetler'de de kimseye söylemedim. Şükrü Binbaşı'nın bu bilgiyi paylaşıp paylaşmadığını kendisine sormalısınız."





Ceride raporlarına yansıdı



Darbe kalkışmasından 3 ve 2 gün önce yapılan keşif uçuşları Dalaman Hava Meydanı Komutanlığı'nın Hava Muhabere Meydan Komutanı Albay Murat Selçuk Çol imzalı ceride raporlarına yansıdı. Ata uçağının da indiği havalimanında 15-16 Temmuz günü yaşanan hareketlilik de ceridelerde yer aldı. O gece darbecilerin girişimlerini püskürtme amacıyla karartma gibi tedbirlerin uygulandığı, kimliksiz uçak ve helikopterlere ateş açılacağı gibi ifadeler ceridelere yansıdı.