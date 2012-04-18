Darbede idam edilenlerin ailesine müdahillik yok

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül davasına müdahil olmak isteyen gerçek kişilere ilişkin tartışma yaratacak bir karara imza attı.



Milliyet'in haberine göre, darbeden sonra idam edilen Erdal Eren, Veysel Güney, Mustafa Özenç, Ramazan Yukarıgöz ve Necati Vardar ile işkence sonucu öldürüldüğü iddia edilen Mustafa Özenç, Selami Dinlerer’in ailelerinin müdahillik talebi mahkemece reddedildi. Gerekçede, şahısların öldürülmesine ilişkin mahkemece itibar edilecek karar ve belge örneklerinin sunulmadığı belirtildi.



Mahkeme, darbeye zemin hazırlayan önemli terör olayları arasında Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin öldürülmesi gösterilmesine karşın İpekçi ailesinin de müdahillik başvurusunu aynı gerekçeyle reddetti. Mahkeme, 12 Eylül davasında bireylere ilişkin müdahillik taleplerine ilişkin ara kararını dün açıkladı.

Kararda, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın iddianamesinde suç tarihinin, uyarı mektubunun Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit’e iletildiği 2 Ocak 1980 olarak kabul edildiği, suç tarihlerinin ise 12 Eylül 1980 ile TBMM Başkanlık Divanı’nın oluştuğu 6 Aralık 1983 arasını kapsadığı kaydedildi.

Kararda, suç tarihinin başlangıcı ve suç tarihlerinin hatırlatılması, mahkemenin, bu suç tarihleri öncesi ve sonrasında yapılacak müdahillik başvurularını kabul etmeyeceği şeklinde algılandı. Kararda, 6 Nisan 2012 tarihli duruşmada Evren ve Şahinkaya hakkında sistematik işkenceye neden olmak suçundan suç duyurusunda bulunulduğu, bu karar uyarınca 117 adet müdahale talep dilekçesi ile duruşma tutanaklarının savcılığa gönderildiği belirtildi.

İpekçi, Öz, Tütengil

Kararda, darbe öncesi öldürülen Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, Savcı Doğan Öz’ün eşi Sezen Öz ve kızı Bengi Heval Öz, sosyolog Cavit Orhan Tütengil’in kızı Deniz Mazlum ile Muhlis Demir ve 60 arkadaşı, Serdal Namkoç, Nusrettin Aydın, Musa Yavuzyılmaz, Senem Gülbudak, Temel Demirer, Hasan Kaplan, Bektaş Tufan Güneş, Ahmet Cihan, Hilmi Toy ve 7 arkadaşının açıklayıcı mahiyette dilekçe verdikleri belirtildi. Mahkeme, aleyhlerine işkence, kötü muamele ve benzeri nitelikte suçlar işlendiğini iddia eden bu kişilerin müdahillik taleplerinin, işlenen suçlara ilişkin mahkemece itibar edilecek karar ve belge örneklerini sunmamış olmaları nedeniyle reddine karar verdi.

İsimleri yer almadı İddianamede, İpekçi’nin 1 Şubat 1979’da öldürülmesi, 12 Eylül darbesine zemin hazırlayan olaylar arasında gösteriliyordu. Kararda, İpekçi ve diğer kişiler dışında müdahillik talebinde bulunan ve aralarında 12 Eylül döneminde idam edilen Erdal Eren, Veysel Güney, Mustafa Özenç, Ramazan Yukarıgöz ve Necati Vardar ile işkence sonucu öldürüldüğü iddia edilen Mustafa Özenç, Selami Dinlerer’in ailelerinin de bulunduğu gerçek kişilerin isimlerine ise yer verilmedi. Bu kişilerin müdahillik talepleri de aynı şekilde, mahkemece itibar edilecek mahiyette belge sunulmadığı gerekçesiyle reddedildi. Darbe yapıldığında milletvekili olan Ahmet Türk ve Abdulgani Aşık ile kardeşi Süleyman Cihan 12 Eylül döneminde İstanbul’da gözaltında öldürülen Ahmet Cihan’ın müdahillik taleplerin ise kabul edildi. Kararda, mahkemece belirtilen niteliklerde belge sunulması halinde müdahillik taleplerin yeniden değerlendirileceği de kaydedildi.