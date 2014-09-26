Darbecilikle suçlanan polis: Casuslukla suçlandım, ilgili soru sorulmadı

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten ve 1 Eylül’de gözaltına alınan polislerden Habip Kunt, emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen “darbe” suçlamalarını reddetti.

Habip Kunt, yöneltilen suçlamalara şu yanıtları verdi: “Hukuki bir soruşturma yapılıyor görünümünde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine darbeye teşebbüs ettiğim yönündeki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir soruşturmanın şüphelisi olmam için 2012\656 soruşturması kapsamında suçlanan şüphelilerin adaletli bir şekilde yargılanarak bu suçlamaların tamamından mahkemece beraat kararı almaları gerekir.



Onlar eğer bu suçtan beraat ederlerse suç uydurarak ve kanun şemsiyesi altında darbe yapıyor olup olmadığım soruşturulabilir. Hem 2012\656 soruşturmasının savcılığını yürüten hem de hakkımızda yürütülen “darbe” “casusluk” soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın aynı olması hukuki garabet içerisinde olduğumuzun bir göstergesidir. Zaten öğrendiğim kadarıyla 25 Aralık soruşturmasıyla ilgili takipsizlik kararı vermiştir. Ve ne gariptir ki aynı gün bizim hakkımızda gözaltı kararı verildi.



Bana suçlama olarak belirtilen casuslukla ilgili hiçbir soru sorulmadı, delil sunulmadı. Diğer suçlamalarla alakalı da hukuki geçerliliği tartışılır bilgisayar incelemeleri, husumet neticesi hezeyanlar sıralayan gizli tanığın ifadesi ve zorlama bazı hukuki yorumlar delil olarak sunulmuştur. Bahse konu olan soruşturmada görev alan hiçbir personel kanunun belirtmiş olduğu çerçevenin dışına çıkmadan kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmiştir. Adı üstünde bir memur olarak Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimatlar uygulanmıştır.”