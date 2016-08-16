Darbecilikle suçlanan askeri hâkim: Aşti'ye yumurta kolisi almak için gittim

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde Ankara Emniyeti'ne yapılan saldırı sırasında hafif yaralanan Savcı Ramazan Avcı ifadesinde "Fethiye’den gelecek yumurta kolisini almak üzere saat 21.30 sularında evden ayrıldım. Önce markete gittim. Daha sonra bebek mağazasına gittim oradan da AŞTİ’ye geçtim. Saat 23.00’e yaklaş- mıştı. Aracı AŞTİ’nin karşısına park ettim. AŞTİ’de saat 23.30’da gelecek otobüsü beklemeye başladım" dedi. Savcılık, iki otobüs firmasına da Fethiye seferleri sordu. Bu firmaların Avcı’nın belirttiği saatlerde Fethiye seferi olmadığı ortaya çıktı. Ramazan Avcı 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Avcı ifadesinde ayrıca, Temmuz 2010’da askeri hâkim olarak 1.5 yıl süren stajın ardından Ocak 2012’de Van Askeri Mahkeme Hâkimi olarak atandığını ve Ağustos 2014’e kadar çalıştığını, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı Adalet İşleri Başkanlığı Rapor Tetkik ve İşlem subayı olduğunu anlattı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi şöyle:

Ramazan Avcı, Ankara Emniyeti’ne yapılan saldırı sırasında aracının devrilmesi sonucu hafif yaralandı, tedavi sonrası rapor alıp şikâyetçi oldu. Ancak tutuklanmaktan kurtulamadı. Savcı, Avcı’nın savunmasına itibar etmedi ve tutuklanmasını istedi. Darbecilerin atama listesinde 3. Ordu Adli Müşaviri olarak görülen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Avcı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından da açığa alındı. Cumhuriyet Savcısı Alparslan Karabay’ın sorguladığı Avcı ifadesinde, Temmuz 2010’da askeri hâkim olarak 1.5 yıl süren stajın ardından Ocak 2012’de Van Askeri Mahkeme Hâkimi olarak atandığını ve Ağustos 2014’e kadar çalıştığını, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı Adalet İşleri Başkanlığı Rapor Tetkik ve İşlem subayı olduğunu anlattı.

"Yumurta kolisi için gittim"

Ne lise ne de üniversite döneminde Cemaat evlerine gittiğini belirten Ramazan Avcı, darbe girişimi gecesi yaşananları şöyle anlattı: “Hem alışveriş yapmak hem de AŞTİ’ye eşimin memleketi Fethiye’den gelecek yumurta kolisini almak üzere saat 21.30 sularında evden ayrıldım. Önce markete gittim. Daha sonra bebek mağazasına gittim oradan da AŞTİ’ye geçtim. Saat 23.00’e yaklaş- mıştı. Aracı AŞTİ’nin karşısına park ettim. AŞTİ’de saat 23.30’da gelecek otobüsü beklemeye başladım.

Akrabalarım arayıp darbe olduğunu söylediler. Eşim arayarak, ‘Darbe oluyor, olaylar oluyor, koliyi bırak sonra alırız’ dedi. Aracımla Keçiören istikametine hareket ettim. Emniyet Müdürlü- ğü’nün önüne geldiğimde trafik yavaşladı. 2 tank geliş yolunu kapatmıştı. Benim yönüm de TIR’larla kapanmıştı, sadece 1 araçlık geçecek yer vardı. Bu sırada bana geçiş sırası geldi. 20 m. geçtim geçmedim helikopterden roket attılar, roket arabamın 1 m. arkasına isabet etti, araba savruldu ben içinden kendimi zor attım. Taksi ile Keçiören Hastanesi’ne gittim. Sabah 06.00’da taburcu oldum. Yaralandığım için müşteki sıfatıyla karakolda ifade verip şikâyetçi oldum.”

Olay nedeniyle mağdur olduğunu savunan Avcı, “Emniyet önünde bulunmamın nedeni AŞTİ’ye gelecek paketi almaktı. Esasında ben mağdurum. AŞTİ’den gelecek paketi bu olaylar nedeniyle gidip alamadım. Hangi firma olduğunu net hatırlamıyorum. Vakti geldiğinde AŞTİ’ye gidip bu 2 firmayı kontrol edip paketi alacaktım. Otobüsün muavini ve şoförü dinlenirse bu hususu doğrulayacaktır” dedi. Savcılık, Avcı’nın beyanlarının doğru olup olmadığının 2 otobüs firmasına da Fethiye seferleri soruldu. Bu firmaların Avcı’nın belirttiği saatlerde Fethiye seferi olmadığı ortaya çıktı.