Darbecilikle suçlanan 62 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi, tahliye edildi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan Kuleli Askeri Lisesi'nden 62 öğrenci, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; yeniden ifadesi alınan 989 erden 758'inin tahliyesine karar verilmesinin ardından, Maltepe Cezaevi'nde tutulan Kuleli Askeri Lisesi'nden 62 öğrenci de tahliye edildi. Öğrenciler saat 15.00 sıralarında tahliye edilmeye başlandı. Dışarıda bekleyen aileler, çocuklarına uzun uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.

Oğluna sarılarak gözyaşı döken bir baba, “Bunu yapanlar Allah'ından bulsun. Çengelköy halkına teşekkür ederim o gece çocuklarımıza sahip çıkmış koridor oluşturup okula sokmuşlar" diye konuştu.