Darbecilerin telsiz konuşmasından: MİT ışıkları kapattı, problem yok!

Kara Havacılık’ın kameralarından çıkan görüntüler, darbecilerin hazırlıklarını belgeledi. Kayıtlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emriyle okula giden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın binada olduğu sırada bile hazırlığın devam ettiğini ortaya koydu. Ayrıca Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki darbe faaliyetine ilişkin iddianamede yer verilen bir ayrıntı da MİT’e saldırı düzenleyen helikopter pilotlarının aralarındaki telsiz konuşmaları oldu. Saat 22:43’te gerçekleşen bir telsiz konuşmasında, "MİT ışıklarını kapattı. Yerden bize bir el ateş ettiler, şuan sessiz sakin herhangi bir problem yok gibi gözüküyor" dendi.

15 Temmuz gecesi 03.00’te planlanan darbe girişimi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la yaptığı görüşmesiyle erkene çekilmişti. Kara Havacılık Okulu’ndan bir pilot gizlice MİT’e giderek darbecilerin planlarını deşifre etmişti. İlk hareketliliğin başladığı yer olan Kara Havacılık Komutanlığı Karargahı’na Orgeneral Akar’ın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak giderek incelemelerde bulunmuştu. Çolak ordakilere herhangi bir şey söylemeden sadece gözlem yaparak geri dönmüştü.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, Ankara Başsavcılığı’nın hazırladığı Kara Havacılık Komutanlığı iddianamesinin eklerinde, Orgeneral Çolak’ın gerçekleştirdiği bu incelemenin görüntüleri de yansıdı. Çolak gelmeden önce 'FETÖ'cü olduğu ileri sürülen askerlerin hareketlendiği, binaya girişinde ortamın sakinleştiği ancak, pilotların sivil kıyafetlerle Kara Havacılık Komutanlığı Karargahı’na gelmeye devam ettiği de yine görüntülerde ortaya çıktı. Hatta Orgeneral Çolak komutanın makam odasındayken de darbe hazırlıklarının sürdürüldüğü güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde ortaya çıktı.

Görüntülere göre Çolak 18.37’de geldiği binadan bir saat sonra yani 19.26’da ayrıldı. Çolak’ın konvoyunun helikopter hangarlarının olduğu bölgeden de geçiş yaparak herhangi bir hareketlilik olup olmadığını kontrol etti. Orgeneral Çolak’ın KHK Karargahı’ndan ayrılması sonrası darbeciler hazırlıklarını hızlandırıyor. Saat 22.00’den sonra silahlı halde binaya giriş yaparak okulun kontrolünü ele geçiriyorlar. Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç’ın saat 21.39’dan sabah 09.37’e kadar görüntülerde olmadığı da yine görüntülerin incelenmesiyle belirlendi. Bu tespitle Atınç’ın darbeciler tarafından odasında rehin alındığı değerlendirilmesi yapıldı.

"MİT ışıklarını kapattı, sorun yok"

Öte yandan Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki darbe faaliyetine ilişkin iddianamede yer verilen bir ayrıntı da MİT’e saldırı düzenleyen helikopter pilotlarının aralarındaki telsiz konuşmaları oldu. Saat 22:43’te gerçekleşen bir telsiz konuşmasında, “Arkadaşlar MİT’e gelecek helikopter için söylüyorum. MİT ışıklarını kapattı yerden bize bir el ateş ettiler, şuan sessiz sakin herhangi bir problem yok gibi gözüküyor” denildi. Konuşmanın darbe faaliyetinin başında yapıldığı ve darbecilerin yenilgiye uğrayacaklarını tahmin edemediği dikkat çekti.