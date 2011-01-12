'Darbecilere yargı' başsavcılıkta

T24 - Özel Yetkili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül darbesini yapanların yargılanması talebini içeren suç duyuruları hakkında, yetkisizlik ve görevsizlik kararı vererek, soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.



Özel Yetkili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 31 Aralık 2010 tarihli yetkisizlik ve görevsizlik kararında, suç tarihi itibariyle sonradan kurulan ve 5271 sayılı kanunun 250. maddesi gereğince görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcılığının bu hususta soruşturma yapma görevinin bulunmadığı belirtildi.



Yazıda, soruşturmanın genel hükümlere göre yapılması gerektiği, suç tarihi itibariyle darbenin yönetim merkezinin Ankara olduğu belirtilerek, aynı olayla ilgili Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aynı şüphelilerle ilgili birden fazla soruşturma yapılmasının usul ekonomisine aykırı olduğu ve soruşturmanın tek elden yapılmasının gerektiği vurgulandı.



Dosya hakkında yetkisizlik ve görevsizlik kararı verildiği kaydedilen yazıda, “Evrakın gereğinin takdir ve ifası için suç tarihi itibariyle görevli ve yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.





"Darbecilerin peşindeyiz"



Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) İzmir İl Başkanı Arif Ali Cangı, İzmir Adliyesi C Blok önünde konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumunun ardından, 12 Eylül darbesinin sorumlularına cezai ve hukuki dokunulmazlık sağlayan geçici 15. maddenin ortadan kalktığını, bunun üzerine 13 Eylül 2010 sabahı darbecilerin yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.



Cangı, şu görüşleri dile getirdi:



“Soruşturmayı bundan sonra yürütecek olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını zaman geçirmeden ve özenli biçimde görevini yapmaya çağırıyoruz. Ancak 12 Eylül'den hesap sorulması işi yalnızca savcılara bırakılamaz. Başta iktidar partisi AKP olmak üzere Meclis içindeki ve dışındaki tüm partiler, siyasi, toplumsal hareketler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve özgürlükten, adaletten ve demokrasiden yana olan herkesin bu konuda sorumluluğu vardır.”



“Adalet İstiyoruz, Darbecilerin Peşindeyiz” yazılı pankart açan EDP İzmir İl Örgütüne üye grup, açıklamanın ardından dağıldı.





