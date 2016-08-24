Darbecilere ilk kurşunu sıktıran komutan, 'Fırat Kalkanı' operasyonunu yönetiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Cerablus bölgesine başlattığı 'Fırat Kalkanı' harekâtını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısında korgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı yönetiyor. Darbecilere ilk kurşunu sıkan Astsubay Ömer Halisdemir'e emri de Zekai Aksakallı vermişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan 'Fırat Kalkanı' harekâtını başlattı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Cerablus'un terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla harekât başlatılmıştır" dendi. TSK, unsurlarınca saat 04.00 sıralarında başlayan harekâtla, Cerablus bölgesindeki IŞİD'e karadan topla, havadan F-16'larla operasyonlar yapıldı. Askeri kaynaklar hava operasyonlarında 12 hedefin tamamının başarıyla vurulduğunu aktardı. Top atışlarıyla 70 hedefin etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Cerablus'ta IŞİD'le çatışmaya başladığı da gelen bilgiler arasında... Bir grup özel kuvvetleri unsurlarının da sınır bölgesinden sızma harekatıyla Suriye topraklarına girdiği aktarıldı. Asker kaynaklar, zırhlı birliklerin Suriye sınırının sıfır nokrasına yaklaşmasının ardından tankların hudut emniyeti için yer değiştirdiğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre; haberine göre zırhlı kepçeler ile açılan barikatlar sonucu oluşturulan koridordan bölgeye giren bordo berelilerin başında ise Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın olduğu öğrenildi.

Darbecilere karşı koymuştu

Aksakallı, darbe girişimi sonrası Temmuz 2016 tarihli YAŞ toplantısında korgeneralliğe terfi etmişti. Aksakallı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaçırılmak istenmişti. Darbecilere ilk kurşunu sıkan Astsubay Ömer Halisdemir'e emri de Zekai Aksakallı vermişti. Aksakallı o gece yaşananları şöyle anlatmıştı: "Başçavuş Ömer Halisdemir'i aradım, Ömer benim koruma astsubayımdır. Ömer'e, 'Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et' dedim. Ömer Başçavuş, 'Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin' dedi." Darbeci general Terzi helikopter pistinden karargaha yürüyordu. 10 kişilik koruma ekibi etrafındaydı. Tam karargah binasının girişinde ÖKK Koruma Astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından durduruldu. Terzi ve korumaları, "Karargâha giremezsiniz. Zekai Paşa'nın emri" demeye kalmadan kendisi etkisiz hale getirmeye çalışan özel time rağmen, namlusuna mermiyi sürdüğü tabancasını çekti ve darbeci Terzi'yi alnından vurdu. Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla şehit edildi."