"Darbeciler Genelkurmay'daki komutanları merdivenlerde sürüklediler"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki kamera kayıtlarında kuvvet komutanlarının darbe girişimi sırasında merdivenlerde sürüklenme görüntülerinin olduğunu iddia etti. Parametre programında konuşan Fırat, dün ortaya çıkan kayıtların devamında kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından elleri bağlı şekilde merdivenlerden sürüklendiğine ilişkin görüntülerin olduğunu söyledi.

Genelkurmay karargâhındaki kameraların da darbeciler tarafından imha edildiği için bu görüntülerin henüz savcılığın hazırladığı soruşturma dosyasına girmediğini söyleyen Fırat diğer kuvvet komutanların da yere yatırıldığına ilişkin görüntülerin olduğunu iddia etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, 15 Temmuz günü saat 21.00'de darbe girişiminde bulunan askerlerce Genelkurmay karargâhına davet edilmişti. Karargâha girer girmez askerlerce hem Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak hem de Kuvvet Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın elleri arkadan kelepçelenerek yer yatırıldığı ileri sürülmüştü.