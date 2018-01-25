Darbeci yüzbaşının kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 9 ay hapis

ESKİŞEHİR, (DHA)- DARBE girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerler arasında bulunan ve halen firarda olan Yüzbaşı Burkay Karatepe\'nin kaçmasına yardım etmekle suçlanan, uzaktan akrabası Mehmet Fil, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Fil, bugün son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe ile uzaktan akraba olduklarını anlatan Mehmet Fil, \"Burkay Karatepe\'nin darbe girişiminde bulunanların arasında olduğunu bilmiyordum. Benden kendisini otomobille Eskişehir\'e götürmemi istedi. Niçin Eskişehir\'e gitmek istediğini sorduğumda \'Seni ilgilendirmez\' yanıtını verdi. Ben de onu İzmir\'den Eskişehir\'e getirdim. Daha sonra da onu hiç görmedim. Darbe girişimiyle ilgili arandığını öğrenince durumu güvenlik yetkililerine bildirdim. Ben suçsuzum. Beraatımı istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Fil\'i 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.