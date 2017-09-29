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Darbeci Tuğgenerale ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında adı FETÖ/PDY terör örgütünün sözde sıkıyönetim listesinde, 'Ardahan- Artvin' bölgesi sıkıyönetim komutanı olarak geçen, eski 25'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarınd

29 Eylül 2017 16:27

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında adı FETÖ/PDY terör örgütünün sözde sıkıyönetim listesinde, \'Ardahan- Artvin\' bölgesi sıkıyönetim komutanı olarak geçen, eski 25\'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın\'ın da aralarında bulunduğu 27 eski rütbeli asker hakkında karar çıktı. Tuğgeneral Erdem Kargın ağırlaştırılmış ömür boyu, diğer 15 sanık ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 11 sanığın dosyası ise ayrıldı.
Başarısız darbe girişimi ardından 16 Temmuz 2016 günü gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Erdem Kargın ve 13\'ü subay ile astsubay toplam 27 kişi hakkında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 18’i tutuklu 27 sanık hakkında 10 yıldan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istendi.  
Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altına getirildi. Duruşmada iddia makamını temsilen Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz da hazır bulundu.
Örgütün sözde \'Ardahan-Artvin\' bölgesi sıkıyönetim komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu 14 sanık ile tutuksuz yargılanan sanıklardan A.D. ise müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmada hazır bulunan meslekten ihraç edilen eski astsubay A.D. hükümle birlikte tutuklandı. Tutuklu yargılanan 3 sanık ile tutuksuz yargılanan 8 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.

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