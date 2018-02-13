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Darbeci komutanlara ağırlaştırılmış müebbet

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta görülen FETÖ/PDY davasında örgütün sözde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetgin ile 1'inci Komando Tabur Komutanı Yarb

13 Şubat 2018 14:37

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta görülen FETÖ/PDY davasında örgütün sözde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetgin ile 1\'inci Komando Tabur Komutanı Yarbay Gürhan Yener, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Aynı davada, 3 komutana müebbet hapis cezası verilirken, 17 sanık ise beraat etti.
Darbe girişimine katıldıkları ve örgütün \'Sarıkamış Ana Komuta Kademesi\'ni oluşturdukları öne sürülen, 9\'u tutuklu 26 askeri personel hakkında Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi Kars\'ın Sarıkamış ilçesindeki 9\'uncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı birçok rütbeli askerin, tam teçhizatlı olarak zırhlı ya da zırhsız askeri araçlarla ilçe merkezine inip önemli noktalarını zapt ettiği, bazı kamu görevlilerini silah gücüyle rehin aldığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü işgal ettiği ve birçok kamu kurumunun etrafını çevirdiğine yer verildi. Tugay komutanı ve subay rütbesindeki birden çok asker tarafından ilçe meydanında toplanan halka alenen sıkıyönetim ilan edildiği belirtilen iddianamede, sanıklarca ayrıca sokağa çıkma yasağı konulduğu vurgulandı.
Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasında meslekten ihraç edilen Sarıkamış 9\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetgin ile 1\'inci Komando Tabur Komutanı Yarbay Gürhan Yener \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan, Albay Ekrem Bahşi ile Yarbaylar Ferhat Akgün ve Süleyman Türker\'i müebbet hapis cezanına mahkum edildi. Heyet, Havan Bölük Komutanı Yüzbaşı Erkan Öztürk\'e 4 yıl 2 ay, Sarıkamış 9\'uncu Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Murat Macun, Albay Sait Müjdat Yılmaz, Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Avcı\'ya ise 3\'er yıl 9\'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 17 sanığın beraatini kararlaştırdı.
Heyet, Sait Müjdat Yılmaz, Murat Macun, Mehmet Avcı ve Erkan Öztürk\'ün tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak hükümle birlikte tahliye etti.

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