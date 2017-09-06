Darbeci general Sönmezateş eşinden boşandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin başında bulunmaktan tutuklu yargılanan tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş\'ten, eşi Naciye Sönmezateş tek celsede boşandı.

Geçen 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün devam edildi. Davanın sanıklarından olan tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş ise boşanma davasının duruşması nedeniyle bugünkü oturuma katılamadı.

Tutuklu sanıklarından tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş, eşi Naciye Sönmezateş\'ten, Muğla Aile Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmada tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma davasının duruşmasına davayı açan Naciye Sönmezateş katılmazken, eşi Gökhan Şahin Sönmezateş ise hazır bulundu.

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