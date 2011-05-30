Darbeci amiral yargılanamadan öldü!

T24- Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 12 Eylül darbe soruşturması kapsamında bugün ifadeye çağrılması beklenen emekli Oramiral Nejat Tümer, yargılanamadan hayatını kaybetti.



12 Eylül darbesi mimarlarından emekli Oramiral Nejat Tümer, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Tümer, 1967-1970 yılları arasında tuğamiral, 1970-1974 yılları arasında tümamiral, 1974-1978 yılları arasında koramiral, 1978-1983 yılları arasında ise oramiral olarak görev yaptı.

12 Eylül darbesini yapan kadroda yer alan Nejat Tümer, darbeden sonra Milli Güvenlik Konseyi üyeliği görevini de yürüttü. Oramiral Tümer, 1983 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Nejat Tümer'in Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü darbe soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması bekleniyordu.

Oramiral Nejat Tümer'in cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.