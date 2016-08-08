Darbe soruşturmasında nezaretteyken hayatını kaybeden öğretmen imamsız gömüldü

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 23 Temmuz’da İstanbul Ümraniye’de gözaltına alınan ve nezaretteki 13’üncü gününde hayatını kaybeden Gökhan Açıkkolu (42), imamsız toprağa verildi.

Darbe girişimi soruşturmasında İstanbul’da gözaltına alınmasının 13. günü Emniyet’te rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğretmen Gökhan Açıkkollu, eşinin memleketi Konya Ahırlı’da toprağa verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Diyanet İşleri’nin ‘darbecilerin cenaze namazının cami imamlarınca kılınmayacağı’ talimatı nedeniyle cenaze namazını bir mahalle sakini kıldırdı. Aile, cenazenin İstanbul’da istedikleri bir mezarlığa gömülmesine izin verilmediğini söylemişti.

TTB ve TİHV: Gözaltında hayatını kaybeden Gökhan Açıkkolu'nun ölümünde sorumlular soruşturulsun

Darbe soruşturmasından gözaltına alınan öğretmen, nezarethanedeki 13’üncü gününde hayatını kaybetti!