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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe soruşturmasında kritik belge

Darbe girişiminde bulunan cuntanın hazırladığı öne sürülen karargâh sorumluları listesi savcılıkta

19 Temmuz 2016 16:56

Ankara Savcılığı'nın darbe soruşturması kapsamında darbe girişiminde bulunan cuntanın hazırladığı öne sürülen karagâh sorumları listesine ulaştığı belirtildi. Savcılık, 20 maddelik 'Harekat Yıldırım Planı'nın' yanı sıra, darbecilerin başarılı olması halinde Genelkurmay Başkanlığı dahil kuvvet komutanlıklarındaki karargah sorumlularının kimler olacağını ortaya koyan belgeyi de ele geçirdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, koordinatörlüğünde süren darbe soruşturmasında, önemli belgelere ulaşıldı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, soruşturma dosyasında, darbecilerin başarılı olması halinde, karargahlarda görevli olacak personelin isim listesine ortaya çıktı. 

 

Ani gelişmeler vurgusu 

 

Söz konusu belgede, “Ülke genelinde meydana gelen ani gelişmeler kapsamında, karargâhların eksiksiz güvenliğini sağlamak ve işlerliğini devam ettirmek maksadıyla, aşağıda belirtilen personel hizalarındaki karargahlara genel karargah sorumlusu olarak görevlendirilmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.

Aynı darbe belgesinde, görevlendirilen isimlerin tam yetkili olduğu da belirtilerek “Söz konusu personelin kendilerine tevdi edilen görevlerini yerine getirmek maksadıyla her türlü tedbiri almaya mevcut atamalara bağlı kalmaksızın ihtiyaç duyulan görevlendirmeleri yapmaya yetkilendirildiği” de kaydedildi. 

 

Karargâh sorumluları 

 

Kurmay Albay Cemil Turhan imzasını taşıyan “darbe belgesinde” görevlendirilen karargah sorumluları isimleri şöyle :

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nın sorumlusu: Tuğgeneral Mehmet Partigöç

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah sorumlusu: Tuğgeneral Erhan Caha

Deniz KuvvetleriKomutanlığı Karargah sorumlusu: Tuğamiral İrfan Arabacı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah sorumlusu: Kurmay Albay İlhan Karasu

Jandarma Genel Komutanlığı Karargah Sorumlusu: Tuğgeneral Faruk Bal

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Sorumlusu: Mustafa Şaban Gümüşiğne

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