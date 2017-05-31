Darbe sanığı general Öztürk: Emekli olacaktım, Erdoğan ısrar etti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da yaşanan eylemleri planladıkıları ve ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 24 sanığın duruşmasına devam edildi.

Bir numaralı sanığı Fetullah Gülen olan, 6’sı general, 17’si subay olmak üzere 15’i tutuklu 9’u firari 24 sanığın yargılandığı davada eski 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün çapraz sorgusu tamamlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de yapılan duruşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AKPmilletvekilleri Metin Külünk, Ali Sarıkaya ve Hasan Turan da izledi. Sanık Erdal Öztürk, mahkeme heyetinin, savcısının ve taraf avukatlarının sorularını yanıtladı.

Başsavcıvekili Fatih Karakuş Öztürk’e, “Darbe başarılı olsaydı sizin atama listesinde sıkıyönetim komutanı ve 1. Ordu Komutanı olacağınız belirtiliyor. Sizce bu durum olağan ve makul mu?” diye sordu.

Öztürk,soruya şu yanıtı verdi: “Bu söylentileri doğru olsaydı benim de önceden haberim olurdu. Ancak beni hiç kimse aramadı. Ben izindeyken onlar toplantı yapıp benim ismimi kullanarak istismarda bulunmuşlar. Sadece benim ismimi değil, Genelkurmay Başkanının da bu işin içinde olduğunu söyleyerek katılım sağlamaya çalışmışlar,”

"İsmime leke sürdürenlerden şikâyetçiyim"

Başsavcıvekili Karakuş Öztürk’e, “Atama listelerini oluşturanların FETÖ’cü olduklarını söylüyorsunuz ancak bunların kim olduklarını söylemiyorsunuz. Kim bu isimler?” diye sordu. Öztürk de, “Ben, sınırlı bilgilerimle konuşuyorum. Bildiklerim basına yansıyanlar kadardır. Uzay Şahin’i biliyorum. Keşke diğerlerini de bilseydim söylerdim” şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine araya giren Başsavcıvekili Karakuş, “Ankara’daki davalarda da aynı şeyi yapıyorlar, suçu firari ve kaçak olanların üzerine atıyorsunuz. Buradaki sanıklar arasında bildiğiniz kimse yok mu?” diye tepki gösterdi. Öztürk de “Sanıklardan Muzaffer Düzenli’den de şikayetçiyim. Kendisiyle konuştum her şeyi inkar ediyor. Benim ismime leke sürenlerden şikayetçiyim” dedi.

"MİT yardımcı oldu"

Avukat Yasin Şamlı, “Saat 22.25’te darbenin olduğunu öğrendiğinizi söylediniz, ancak televizyonlara çok sonra çıktınız, bu gecikmeyi neyle izah ediyorsunuz?” sorusuna Öztürk, şu yanıtı verdi:

“Bir yakınımın araması üzerine İstanbul’da hareketlilik olduğunu öğrendim. 3 dakika sonra vekilim olan Tümgenerali aradım cevap vermedi. Diğer Tümgenerali aradım, sırasıyla AK Partili bir milletvekili olan eski bakan aradı bana ne olduğunu sordu. Ben de ‘ne olduğunu çözmeye çalışıyorum’ dedim. Sürekli telefonla Jandarma Komutanını aradım. Normal şartlarda basın açıklama yapma şansım yok. MİT’le görüştüm. MİT’ten yardım talep ettim. Basının bizi aramasına yardımcı oldular. O bakımadan onlara da teşekkür ederim.”



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"Bunu ilk kez açıklamak zorunda kaldım"

Bazı avukatların sorularına tepki gösteren Erdal Öztürk, “Burada ısrarla suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz. Masum olamaz mıyız, bir tane delil yok, hayali sorular soruyorsunuz” diye konuştu.

Burada bir şeyi ilk kez açıklamak zorunda kaldığını belirten Öztürk, “Tümgeneralken emekli olmak istedim, Cumhurbaşkanı beni çağırdı, göreve devam etmemi istedi, rica etti, ben de ‘ricanız benim için emir olur’ deyip görevi devam ettirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bugünkü Genelkurmay başkanımız ısrar edip ‘kalın’ demeseydi tümgenerallikten emekli olacaktım.