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Darbe raporuna sonradan yapılan eke CHP'den tepki

Aykut Erdoğdu: Meclis usulüne aykırı ve iftiralarla dolu

14 Temmuz 2017 10:19

TBMM Darbe Komisyonu’nun Meclis Başkanlığı’na sunduğu rapora, muhalefet şerhi yazıldıktan sonra "CHP’nin, FETÖ ile amaç birliği içinde olduğu ve FETÖ’yü cesaretlendirdiği" yönünde değerlendirmelerin eklenmesi tartışma yarattı. Komisyonun CHP’li üyeleri, gelecek hafta başında Meclis Başkanlığı’na başvurarak, raporun iadesini, o kısımların rapordan çıkartılmasını veya yeniden şerh yazılmasını talep edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun da “Meclis usulüne aykırı ve iftiralarla dolu” sözleriyle tepki verdiği belirtildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP'li üyelerden gelen tepkiler ise şöyle:

"İadesini isteyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Şerh yazılmışsa, o nihai rapordur, eklemeler yapmak ve CHP’ye iftira atmak ahlaka aykırı. Pazartesi Meclis Başkanı’na yazılı başvuracağız. Raporun iade edilmesi ve bize şerh için gönderilmesini talep edeceğiz. Durumu Genel Başkanımızla da paylaştım, Meclis usulüne aykırı ve iftiralarla dolu" dedi.

"Muhalefet şerhine karşı muhalefet yazılmaz"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Muhalefet şerhine karşı muhalefet yazılmaz. Komisyon raporunu gönderdikten sonra üyeler veya gruplar, muhalefet şerhi yazarlar, yayınlanır. Rapora ekleme yapılamaz. Tamamen TBMM İçtüzüğü ve Meclis teamüllerine aykırı korsan bir rapor yazılmış. Bu metnin raporda olmaması gerekiyor, o nedenle rapordan çıkartılmalı" ifadelerini kullandı.

"Değişiklik yapıldıktan sonra rapor dağıtılmadı, kasıt var!"

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu uygulamayı hukuki anlamda, hem de siyasi etik anlamında sert eleştiriyoruz. Bu değişiklik yapıldıktan sonra raporun dağıtılmamış olması da kasıt olduğunu gösteriyor. Oysa değişikliğin ardından yeniden muhalefet şerhi istenmeliydi. Yazılanları basından öğrendik. 15 Temmuz’un oluş nedenlerine ve aydınlanmasına katkıda bulunmayacak bir bölüm eklenmiş. Raporun dağıtılmamasını, basılmamasını talep ediyoruz. Sonradan eklenen bölümle ilgili cevabımızı yazacağız.

"Sadece haf hataları düzeltilebilir dendi"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Bize ‘sadece harf hataları düzeltilebilir, oynama yapılamayacak’ diye yazı geldi. CHP’nin Adalet Yürüyüşü’nden sonra, adeta ‘seninle ilgili ithamda bulunurum’ der gibi bir şeyler eklenmiş. Meclis Başkanlığı tarafından bu bölümün rapora alınmamasını isteyeceğiz.

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