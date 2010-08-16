-''DARBE PLANLARININ SURETLERİYLE KARAR VEREMEZSİNİZ'' İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - İkinci Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı emekli Tuğgerenal Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar, 'Sarıkız', 'Yakamoz', 'Eldiven', 'Ayışığı' gibi darbe planlarının asıllarının iddianamede yer almadığını belirterek, ''Asılları yoksa suret ile karar veremezsiniz. Asılları varsa vardır, yoksa delil olarak kullanamazsınız, yargılama yapamazsınız'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davanın sabahki bölümünde savunmasına devam eden Dizdar, 2. iddianamenin ek delil klasörlerini tek tek inceleyerek değerlendirdi. Tutuklu sanıklardan Tuncay Özkan ile ilgili klasörde Özkan'ın, ''Amaç karşıtlık yaratmamak, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak'' sözlerinin yer aldığını belirten Dizdar, ''Bu sözler delil mi?'' dedi. Özkan'ın, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaptığı görüşmeye klasörlerde yer verildiğini anlatan Dizdar, ''Cumhurbaşkanı Sezer, iyi bir hukukçu, eşi de aydın bir öğretmendir. Bu insanları, bu dosyanın içine sokmak kadar abes bir şey olamaz'' diye konuştu. ''İddianame dediğimiz zaman iddia, iddia gibi olacak. Bir şeyi düşünmeyi, silahlı bir eylem olarak mı algılıyorsunuz?'' diyen Dizdar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz ottan bir toplum yaratmadık ki. Herkes konuşacak. 116. dosyada kafam çok karıştı. Size hiç kimse baskı yapamaz. Ben bunu bilirim, düşünürüm. Ama bu dosyayı okuyunca kafam karıştı. Hakimler taraf olamaz mı? Olurlar ama hukukun tarafında olurlar. Taraf olurken yetki sınırlarını aşarlarsa, buna gölge düşürürler. 'Acaba' dedim o zaman, 'gerçekten baskı var mı?'. 181. klasörde Şener Eruygur, (Parti kuralım, miting yapalım, sesimizi halka duyuralım) diyor. Bunun neresi darbe. Darbeyse bu, darbeyi karşı darbeciler yaptı. Ben bu mantıkla hareket ediyorum. 28 Şubat kararı kaldırıldı mı? Hayır. Demek ki 28 Şubatı ABD istedi. Ne için 28 Şubat kararları ortadan hala kaldırılmadı? O zaman 28 Şubattan dolayı bu insanları suçlamanın bir anlamı yok.'' Ali Rıza Dizdar, ''Sarıkız', 'Yakamoz', 'Eldiven', 'Ayışığı' gibi darbe planlarının asılları iddianamede yer almamaktadır. Asılları yoksa suret ile karar veremezsiniz. Asılları varsa vardır, yoksa delil olarak kullanamazsınız, yargılama yapamazsınız'' dedi. Klasörlerde yer alan gizli tanıkların hiçbirinin devlet sırrı mahiyetinde bilgilerle donatılmadığını savunan Dizdar, ''Eğer donatılmış olsalardı, savcıların ifade alması hukuken mümkün değildi. Çünkü zabıt katibi olmayacak, kimse olmayacaktı. Savcı ifadeleri aldı. 47. madde 'bir suç olgusuna ilişkin bilgiler'den bahsediyor. Sayın savcılar, bu tanıklardan hangisi, hangi darbe bilgisini verdi bu dosyaya? Hangi gizli tanık, hangi suç ilişkisine dair bir bilgi verdi? Savcılar, sürekli Yüksel Dilsiz ile ilgili sorular sordu. 'Nasıl plan yaptınız, nerede toplandınız' diye sormadılar'' şeklinde konuştu.