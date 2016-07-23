'Darbe özel sayısı'nın yayımı durdurulan Leman dergisinin sitesine erişim engellendi

TSK içerisindeki cunta askeri yapılanmasının darbe girişimini kapağına taşımasının ardından dağıtımı durdurulan Leman dergisinin sitesine erişim engellendi.

www.leman.com.tr adresi tıklandığından “Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 20.07.2016 tarihli 2016/ 3266 D.İş ve / sayılı kararı ile erişime engellenmiştir” uyarısı çıkıyor.

“Kapakların bedeli olsa gerek”

Twitter adresinden olayı duyuran Leman Dergisi, "Okurlarımıza ve basına duyuru: #Leman dergisinin dağıtımı matbaada polis bildirimiyle engellenmiştir. Dergide yer alan #Fetö karikatürlerininve şimdiye kadar yaptığımız #Fetö kapaklarının bedeli olsa gerek" ifadelerini kullanmıştı.