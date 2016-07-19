Darbe operasyonu MİT'e sıçradı; 100 personel görevden alındı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) pasif görevde bulunan yaklaşık 100 personel görevden alındı.

Öte yandan, en büyük görevden almalar emniyette yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, dün saat 02.00’de 81 il emniyetine ve Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları’na talimat yazısı gönderdi. Emniyetin talimatıyla 3 bin 21 polisamiri, 4 bin 774 polis memuru, 92 sivil memur, 12 bekçi olmak üzere toplam 7 bin 899 emniyet personeli 'PDY' içerisinde yer aldıkları iddiasıyla açığa alındı. Polislerin silah ve kimliklerine el konuldu.

03.00’te ikinci uyarı yazısı

Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak, EGM’nin talimat yazısında belirtilen beylik silahlarına el konulmasının yeterli olmayacağı, bu kişilerin üzerine kayıtlı ruhsatlı silahlara da el konulması gerektiği, aksi halde bu silahlarla yeni bir kalkışmaya girişebilecekleri değerlendirmesini içerin bir yazı paylaştı. Bunun üzerine EGM saat 03.00 gibi ikinci bir uyarı yazısı daha geçerek beylik silahlarının yanı sıra üzerlerine kayıtlı ruhsatlı silahlara da el konulması gerektiği uyarısında bulundu. İkinci uyarı yazısının ardında açığa alınan 7 bin 795 polis üzerinde beylik silahlarının dışında kayıtlı bulunan 22 bin 500 silaha da el konuldu.

Mülakatlar iptal

Hava Harp Okulu’ndaki öğrenci seçim aşamaları ve sağlık muayeneleri de ertelendi. Öğrencilerin telefonlarına gönderilen mesajda “17-18-19 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan sağlık muayeneleri daha sonraki bir tarihe ertelenmiştir” denildi. Hava Harp Okulu mülakatlarına girmek için sabah saatlerinde aileleri ile birlikte farklı şehirlerden gelen öğrenciler operasyon nedeniyle içeriye girmedi.