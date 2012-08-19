Darbe komsiyonunda MİT ve MGK hayal kırıklığı

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na, Cumhurbaşkanlığından, Başbakanlığa, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan, TRT’ye onlarca kurum ve kuruluştan bilgi ve belge akışı sürüyor. Komisyonun bilgi ve belge desteği talebine en hızlı yanıt veren TRT oldu. Askeri darbe ve muhalelelere ilişkin belgesel ve benzeri kayıtların istendiği TRT, 2 Mayıs’ta çalışmalarına start veren komisyonu 30 Mayıs’ta istenilen içeriğe uygun 22 DVD’ye kayıtlı belgesel ve görsel kayıt gönderdi. TRT Yassıada duruşmalarının ses kayıtlarına ilişkin 3 adet DVD’yi de temmuz ayı içinde komisyona ulaştırdı.

Şebnem Hoşgör'ün Vatan'daki haberine göre; komisyon taleplerine ilişkin ilk olumsuz yanıtı ise haziran ayında MGK Genel Sekreterliği’nden aldı. MGK, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısının yazılı ve sözlü kayıtlarını isteyen komisyona, 14 Haziran’da gönderdiği yazıyla, 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu’nun 10. maddesini gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdi. MGK Genel Sekreterliği’nin, 28 Şubat kararlarının alındığı toplantıda, hükümet ve asker kanadı arasında nasıl diyaloglar yaşandığını, Refahyol temsilcilerinin toplantıda askerin taleplerine karşı nasıl bir tavır sergilediğini ortaya koyacak tutanakları komisyona göndermeme kararına gerekçe gösterdiği söz konusu kanun maddesi şöyle:

“Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, MGK Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlik’te saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar MGK’nun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.”

MGK Genel Sekreterliği, komisyonun 12 Eylül askeri darbe süreciyle ilgili çalışmaları kapsamındaki talebine de yine olumsuz yanıt verdi.



Rapor yetersiz



Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, MİT’ten gelen “Hizbullah” raporuyla da hüsrana uğradı. Komisyon MİT’e gönderdiği yazıyla, Hizbullah örgütünün tarihçesi, kuruluşu, yapısı, iç ve dış bağlantıları, kuruluşunda, eğitim ve faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile görevlilerinden destek alıp almadığı, bunlar tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği, faili meçhul inayetlerin işlenmesinde rolü olup olmadığı, işlediği iddia edilen cinayetler ile bu cinayet yöntemlerine ilişkin analizlere dair bilgi ve belgelerin değerlendirilerek kapsamlı bir raporun kendisine sunulmasını talep etmişti. MİT’in merakla beklenen raporu geçtiğimiz günlerde komisyona ulaştı. Ancak 12 sayfalık rapor komisyon üyeleri ve uzmanlarınca yapılan değerlendirme sonucu “yetersiz” bulundu. Vatan gazetesinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan bir komisyon başkanlık divanı üyesi, “Gelen bizim istediğimiz tarzda bir rapor değil. Bilgisayar ortamında bir arama motoruna girilip, Hizbullah yazıldığında karşınıza gelen bilgilerden öteye hiçbir veri içermiyor. Herkesin bildiği şeyler. Bu nedenle komisyon olarak talebimizin içeriğini netleştirerek tekrar MİT’e yazı yazdık. Ayrıca yetkililerle de görüşerek, istediğimiz minvali net olarak ifade ettik ve yeniden bilgi talebimizi ilettik” dedi.