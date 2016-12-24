Darbe Komisyonu'nun taslak raporundan: FETÖ, Obama'nın yakınlarını Kenya'da ücretsiz okuttu

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda 15 Temmuz'un palnlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama’nın akrabalarının Kenya’daki cemaat okullarında "ücretsiz" olarak okutulduğu iddia edildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberi şöyle:

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun ön taslak raporunda, Fethullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarının Kenya'daki cemaat okullarında ‘ücretsiz' okutulduğu bilgisine yer verildi. 936 sayfalık taslak rapor komisyon uzmanlarınca hazırlandı. Komisyon üyelerinin henüz okumadığı ve netleşmeyen raporda, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına geniş yer verildi.

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Örgütün, 160 ülkeyi kapsayan 'Dev bir network' haline geldiği belirtilerek, Obama döneminde daha da geliştiklerine dikkat çekildi. Raporda, “Özellikle ABD ile ilişkilerine her zamankinden de özel bir önem vermiştir. ABD'deki örgüt okullarının sayısı bu dönemde hızla artmıştır. Üst düzey yetkililerle yakın ilişkiler geliştirilmesi için hiçbir masraftan kaçınılmamış, seçim bağışlarında bulunulmuştur” denildi.

Talimat Gülen'den

Gülen'in talimatıyla Obama'nın Kenya'daki akrabalarının cemaat okuluna alındığı vurgulanan raporda şu tespit yapıldı: "FETÖ'nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul İl İmamı olan ve akabinde Kenya Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, Barack Obama'nın başkanlık yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır. Obama'nın başkan adayı olmasıyla birlikte, Ahmet Kara'nın Fethullah Gülen'in talimatı doğrultusunda, Obama'nın Kenya'da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul etmesi ve aile fertleriyle iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir.”