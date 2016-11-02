Darbe komisyonundan Necdet Özel’e yeni davet

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel'in komisyona katılmayıp, bir gazeteye açıklamada bulunmasının komisyon tarafından uygun görülmediğini belirterek, "Kendisinin buraya gelmesini temenni ediyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan araştırma komisyonunun, AKP Burdur Milletvekili Petek, başkanlığında yaptığı toplantıda, emekli Orgeneral Özel'in komisyona gelmemesi tartışmaya neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özel'in komisyonun davetine icap etmeyip, gazeteye demeç vermesine tepki gösterdi. Ayrıca Özel'in soruları yazılı olarak cevap verebileceği yönünde açıklamada bulunmasını da eleştiren Tanrıkulu, "Komisyona gelmeme gibi bir hakkı var ama gelmemesi kendisiyle ilgili olumsuz kanaatlerin yoğunlaşmasına neden oluyor. Kendisinden önceki genelkurmay başkanı geldi, burada dinlendi, kendisinden sonraki genelkurmay başkanı da gelip, burada dinlenecek. Komisyona gelmemesi ve gazete üzerinden demeç vermesi emekli bir genelkurmay başkanının nezaketine yakışmıyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özel'in komisyonun davetine icap etmeyip, gazeteye demeç vermesine tepki gösterdi. Ayrıca Özel'in soruları yazılı olarak cevap verebileceği yönünde açıklamada bulunmasını da eleştiren Tanrıkulu, "Komisyona gelmeme gibi bir hakkı var ama gelmemesi kendisiyle ilgili olumsuz kanaatlerin yoğunlaşmasına neden oluyor. Kendisinden önceki genelkurmay başkanı geldi, burada dinlendi, kendisinden sonraki genelkurmay başkanı da gelip, burada dinlenecek. Komisyona gelmemesi ve gazete üzerinden demeç vermesi emekli bir genelkurmay başkanının nezaketine yakışmıyor" diye konuştu.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan da komisyon kapsamında herhangi bir soruşturma yapmadıklarını, TBMM'de tüm partilerin ortak koalisyonu ile oluşan komisyon olarak darbe girişiminin aydınlatılması yönünde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tüm partilerin ortak görüşü olarak Özel'in davet edildiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye'de demokrasiye inanan herkesin parlamentoya gelip bilgi vermekten çekinmemesi lazım, bildiklerini Türk milletinden gizlememesi lazım. Buraya gelmesini, parlamentonun bir temsilcisi olarak tekrar talep ediyorum." açıklamasında bulundu.

Özel'in pozisyonunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, komisyonda dinlenmesi gerektiğini ifade etti.